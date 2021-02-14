Австралийские сумчатые млекопитающие кенгуру способны общаться с человеком, когда им нужна помощь в добыче еды. Показывать необходимость в пище животные могут с помощью взгляда.

Это было установлено во время исследования, проведенного Сиднейским университетом и Университетом Рохемптона в Лондоне.

Эксперимент проходил в два этапа. Сначала шестнадцать кенгуру разных видов научили открывать контейнеры с едой. На втором этапе были задействованы 11 животных, справившихся с первой задачей, а остальных отсеяли.

На второй стадии контейнер уже закрывали так, чтобы звери не могли добраться до еды самостоятельно. В этих условиях кенгуру начинали обращать на себя внимание находящегося рядом с ними человека: каждое животное около пяти раз смотрело на потенциального помощника, а потом на контейнер, давая понять, чего оно хочет. Некоторые кенгуру приближались к человеку, хватали за одежду и обнюхивали его.

Ученые считают, что такое поведение говорит о более высоком уровне когнитивных способностей у кенгуру, чем подозревали ранее. Обычно так проявляют себя животные, которые сотни лет учились взаимодействовать с человеком, например, лошади и собаки. Эксперты пришли к выводу, что кенгуру могут коммуницировать подобным образом и с другими видами животных.

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