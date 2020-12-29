В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 29 декабря. За последние сутки заболело еще 6 988 человек, излечилось 16 тысяч пациентов и скончалось 232.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Киев - 109 008 случаев

Винницкая область - 22 078 случаев

Волынская область - 32 626 случаев

Днепропетровская область - 57 632 случаев

Донецкая область - 35 562 случаев

Житомирская область - 38 554 случаев

Закарпатская область - 27 974 случаев

Запорожская область - 52 689 случаев

Ивано-Франковская область - 42 949 случаев

Киевская область - 57 912 случаев

Кировоградская область -8 248 случаев

Луганская область - 10 054 случаев

Львовская область - 60 560 случаев

Николаевская область - 30 300 случаев

Одесская область - 69 863 случаев

Полтавская область - 35 487 случаев

Ровенская область - 40 459 случаев

Сумская область - 40 170 случаев

Тернопольская область - 33 622 случаев

Харьковская область - 68 395 случаев

Херсонская область - 17 327 случаев

Хмельницкая область - 38 471 случаев

Черкасская область - 38 302 случаев

Черновицкая область - 39 662 случаев

Черниговская область - 29 458 случаев

Напомним, новая мутация коронавируса, найденная в Великобритании в середине декабря, может спровоцировать третью волну пандемии COVID-19. Об этом предупредил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президент Международной федерации тропической медицины профессор Сантьяго Мас-Кома.

Как сообщала "Страна", министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что вакцины от коронавируса по программе COVAX Украина может получит уже в марте следующего года. А переговоры с компаниями-производителями вакцин Украина ведет еще с августа.