Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 29 декабря. За последние сутки заболело еще 6 988 человек, излечилось 16 тысяч пациентов и скончалось 232.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

  • Киев - 109 008 случаев
  • Винницкая область - 22 078 случаев
  • Волынская область - 32 626 случаев
  • Днепропетровская область - 57 632 случаев
  • Донецкая область - 35 562 случаев
  • Житомирская область - 38 554 случаев
  • Закарпатская область - 27 974 случаев
  • Запорожская область - 52 689 случаев
  • Ивано-Франковская область - 42 949 случаев
  • Киевская область - 57 912 случаев
  • Кировоградская область  -8 248 случаев
  • Луганская область - 10 054 случаев
  • Львовская область - 60 560 случаев
  • Николаевская область - 30 300 случаев
  • Одесская область - 69 863 случаев
  • Полтавская область - 35 487 случаев
  • Ровенская область - 40 459 случаев
  • Сумская область - 40 170 случаев
  • Тернопольская область - 33 622 случаев
  • Харьковская область - 68 395 случаев
  • Херсонская область - 17 327 случаев
  • Хмельницкая область - 38 471 случаев
  • Черкасская область - 38 302 случаев
  • Черновицкая область - 39 662 случаев
  • Черниговская область - 29 458 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, новая мутация коронавируса, найденная в Великобритании в середине декабря, может спровоцировать третью волну пандемии COVID-19. Об этом предупредил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президент Международной федерации тропической медицины профессор Сантьяго Мас-Кома.

Как сообщала "Страна", министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что вакцины от коронавируса по программе COVAX Украина может получит уже в марте следующего года. А переговоры с компаниями-производителями вакцин Украина ведет еще с августа. 

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