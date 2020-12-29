Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 29 декабря
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 29 декабря. За последние сутки заболело еще 6 988 человек, излечилось 16 тысяч пациентов и скончалось 232.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
- Киев - 109 008 случаев
- Винницкая область - 22 078 случаев
- Волынская область - 32 626 случаев
- Днепропетровская область - 57 632 случаев
- Донецкая область - 35 562 случаев
- Житомирская область - 38 554 случаев
- Закарпатская область - 27 974 случаев
- Запорожская область - 52 689 случаев
- Ивано-Франковская область - 42 949 случаев
- Киевская область - 57 912 случаев
- Кировоградская область -8 248 случаев
- Луганская область - 10 054 случаев
- Львовская область - 60 560 случаев
- Николаевская область - 30 300 случаев
- Одесская область - 69 863 случаев
- Полтавская область - 35 487 случаев
- Ровенская область - 40 459 случаев
- Сумская область - 40 170 случаев
- Тернопольская область - 33 622 случаев
- Харьковская область - 68 395 случаев
- Херсонская область - 17 327 случаев
- Хмельницкая область - 38 471 случаев
- Черкасская область - 38 302 случаев
- Черновицкая область - 39 662 случаев
- Черниговская область - 29 458 случаев
Напомним, новая мутация коронавируса, найденная в Великобритании в середине декабря, может спровоцировать третью волну пандемии COVID-19. Об этом предупредил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президент Международной федерации тропической медицины профессор Сантьяго Мас-Кома.
Как сообщала "Страна", министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что вакцины от коронавируса по программе COVAX Украина может получит уже в марте следующего года. А переговоры с компаниями-производителями вакцин Украина ведет еще с августа.