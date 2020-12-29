В российском регионе Кабардино-Балкария в возрасте 21 года умер сумоист, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, Джамбулат Хатохов. Он известен как самый крупный ребенок мира.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил тренер юниорской сборной России по мас-рестлингу Бетал Губжев.

"Ушел из жизни рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, первый сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов", - заявил он. Причина смерти Хатохова неивзестна.

В 2003 годе он прославился как самый толстый мальчик мира, который в возрасте года весил 17 килограмм, в два года - 34 килограмма, а к первому классу его вес перевалил за сотню - 115 кг. В 17 лет его возраст достиг максимального значения - 230 килограмм, однако парня такое положение дел не устраивало и за год он похудел на 50 килограмм - до 176 кг.

Напомним, самый маленький в мире человек – непалец Хагенда Тапа Магар скончался на 28 году жизни, войдя в трагический клуб 27, то есть известных личностей, кто умер после 27-го дня рождения.

Как сообщала "Страна", восьмилетний мальчик Райан уже второй год подряд становится самым богатым блогером. На его каналы подписаны почти 23 млн пользователей, а доход Райана за последний год Forbes оценил в $26 млн.