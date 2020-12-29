С Новым годом: с 1 января власть повышает тарифы

Неизвестно, будет ли 2021 год сложным в связи с эпидемией, но уже точно известно, что власть сделает его сложным вне зависимости от ситуации с коронавирусом. Вчера стало известно, что правительство с 1 января поднимает цену на электроэнергию для населения, а "Нафтогаз" повышает для бытовых потребителей цену газа. С Новым годом!

Повышение цены на газ с 6,33 до 7,22 за кубометр (это еще без стоимости доставки) в очередной раз объясняют повышением цены газа на мировом рынке. Не объясняя при этом, куда девался газ, за копейки купленный "Нафтогазом" летом, который, по идее, должен был "разбавить" зимние цены. Не говоря уже о газе собственной добычи, которого бы вполне хватило для обеспечения потребностей населения.

С электричеством не менее интересно: с нового года перестает действовать льготный тариф на первые 100 киловатт, которые теперь будут стоить 168 грн вместо 90. Это нужно, чтобы рассчитаться по долгам с владельцами предприятий "зеленой энергетики", себестоимость которой намного больше, но которую очередная власть усиленно развивает, убивая при этом угольную отрасль.

Эти 78 грн в месяц вытащат из карманов всех семей, но наиболее чувствительным будет удар по малообеспеченным, которые экономили, стараясь не выходить за пределы 100 киловатт. То есть прежде всего малообеспеченные будут оплачивать развитие "зеленой энергетики" в Украине.

Но это еще не все. Даже такой тариф (1,68 грн за любой киловатт) будет действовать только в первом квартале. А с апреля, вполне возможно, начнет действовать свободный рынок электроэнергии, где в одну кучу смешают и "зеленые" тарифы, и нормальные. И страшно даже представить, что у нас будет при свободном рынке, если даже без него наш тариф выше тарифов в России и некоторых европейских странах.

Тайны госбюджета: сможет ли Кабмин отдать 600 млрд долгов?

Глава Нацбанка вчера прокомментировал принятый Верховной Радой госбюджет на 2021 год в той части, которая непосредственно касается его ведомства, – то есть в части погашения и обслуживания долгов.

Как известно, на эту статью расходов планируется потратить больше половины всей доходной части бюджета – около 600 млрд гривен; а поскольку прожить на оставшиеся 500 с чем-то миллиардов для страны нереально, то недостачу правительство хочет покрыть новыми займами, причем, как сообщил Кирилл Шевченко, большую часть – 497 миллиардов – оно хочет одолжить на внутреннем рынке. По мнению председателя НБУ, такие планы нереальны, потому что у отечественных банков не хватит ликвидности.

Хватит ее или нет – это еще вопрос. А вот сам факт того, что 500 миллиардов долгов из 600 Кабмин хочет погасить за счет внутреннего рынка, заслуживает внимания. В принципе, это продолжение политики, начатой еще Минфином Оксаны Маркаровой, суть которой состояла в превращении внешнего долга во внутренний. А еще это означает, что правительство не слишком рассчитывает на деньги от МВФ (хотя публично заявляет обратное).

И это, безусловно, положительный момент. Избавиться от зависимости от Международного валютного фонда – означает избавиться от целого ряда условий, которые стопорят восстановление украинской экономики и бьют по карману каждого украинца. Поэтому на самом деле все мы заинтересованы, чтобы планы Кабмина в этой части реализовались.

И на самом деле это вполне реально. Конечно, речь идет о выпуске облигаций внутреннего госзайма в огромных количествах, но это можно держать под контролем, не превращая в пирамиду, всего двумя способами: не позволять искусственно укрепляться гривне и не завышать проценты по ОВГЗ до заоблачных высот.

А чтобы не завышать проценты и, тем не менее, найти 500 миллиардов внутри страны, нужно ввести механизмы привлечения денег населения. У украинских граждан лежат в кубышках миллиарды долларов в качестве сохранения сбережений, и лежат они без движения, поскольку проценты валютных депозитов в банках минимальны. Эти средства можно вытащить из кубышек, разрешив украинцам через банки и инвестиционные компании покупать валютные ОВГЗ за доллары (то есть без двойной конвертации).

В этом будет двойная выгода: и гражданам, которые получат возможность иметь на валюте больше 0,5-1% дохода, и государству, которое снизит свою зависимость от иностранных кредиторов.

Жива ли "Новороссия" и кто ее оживляет?

С сенсационным заявлением вчера выступил бывший губернатор Закарпатской и Луганской областей Геннадий Москаль: отставной генерал милиции заявил, что проект "Новороссия" еще не закрыт, что этот план Владислава Суркова стал планом его сменщика в администрации российского президента Дмитрия Козака и что он по-прежнему касается не только Донбасса, но и еще шести областей Юго-Востока – Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской.

Сложно сказать, есть ли у Москаля какая-то инсайдерская информация или речь идет о логических умозаключениях, но при этом он сделал неожиданный вывод: недавний запрет голосования на местных выборах в ряде районов Донбасса вызван как раз страхами перед расширением проекта "Новороссия".

Если это так, то одно из двух: либо центральная власть уверена, что в Лисичанске и других районах, где местные выборы были запрещены, подавляющее большинство жителей – сторонники проекта "Новороссия" и могут выбрать себе только сепаратистскую власть, либо власть сделала глупость. Потому что запретами на избрание местной власти сепаратистские настроения можно только усилить, а не ослабить.

И это не все выводы. Если проект "Новороссия" действительно не закрыт и является внутренней угрозой, то для снятия этой угрозы необходимо, во-первых, смягчить гуманитарную политику, способствующую росту антиукраинских настроений на Юго-Востоке, а во-вторых – ускорить процесс выполнения Минских соглашений. Потому что существование "республик" вне законодательного поля Украины – это и есть потенциальная база для проекта "Новороссия".

Удивительно только, что центральная власть делает все наоборот: блокирует выполнение Минских соглашений и усиливает насильственную украинизацию Юго-Востока. Неужели Зеленский в тайне хочет увидеть Кривой Рог в "Новороссии"?!

НАБУ родила мышь: коррупция ценой в "единичку"

НАБУ вчера торжественно объявило о передаче в суд дела Гладковского-младшего по хищениям на госзаказе "Укрспецэкспорта" на сумму 950 тысяч гривен. Такое объявление, видимо, должно продемонстрировать всей стране эффективность антикоррупционных органов, которые не даром едят свой хлеб. Но после такой информации возникает только один вопрос: вы это серьезно?

В свое время НАБУ (а вслед за ним – Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Высший антикоррупционный суд) создавали, заявляя о многомиллиардной коррупции, пронизавшей насквозь всю украинскую власть времен Петра Порошенко. И на первых порах звучала информация об арестах, подтверждавших этот тезис (одного экс-главу ГФС Насирова оценили в несколько миллиардов).

А на выходе – то есть на этапе передачи в суд – оказалось только одно дело, касающееся даже не замсекретаря СНБО Олега Гладковского-Свинарчука, а его сына. И этот топ-коррупционер сумел обобрать "Укрспецэкспорт" на сумму, которой не хватит для покупки бюджетной однокомнатной квартиры в Киеве.

В первые месяцы правления Зеленского нередко звучал тезис о том, что нам необходим аудит НАБУ. Но на самом деле глобальный аудит не нужен. Нужно просто опубликовать две цифры, которые несложно будет подсчитать даже без копания в архивах антикоррупционного бюро. Первая: во сколько обошлось содержание НАБУ за прошедшие четыре года. Вторая: сколько средств НАБУ вернула в бюджет.

И если окажется (а так и будет), что вторая цифра не покрывает первую даже частично, то правильно будет просто распустить антикоррупционные органы. А наших коррупционеров нужно не сажать, а сдувать с них пылинки, раз они за пять лет не смогли украсть даже на однокомнатную квартиру.

"Северный поток - 2": американские санкции и немецкий ответ

В Германии вчера вновь актуализировался вопрос "Северного потока - 2".

Актуализировался он потому, что, с одной стороны, его строительство возобновилось и движется к финальной точке (в германской части его уже достроили, осталось только датская), с другой – президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете, предусматривающий усиление санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".

Впрочем, санкции против "Турецкого потока", похоже, мало кого волнуют, потому что Москва и Анкара успешно используют теневые схемы для прикрытия компаний, реально участвующих в проекте. В Европе это делать сложнее, поэтому немецкое правительство вчера вновь нервно отреагировало на новые американские санкции.

Однако при этом официальный Берлин заявил, что его позиция остается неизменной: "СП-2" должен быть достроен, но правительство в проекте не участвует, а частные компании сами решают, участвовать в нем или нет.

Частные же немецкие компании уже тоже дошли до того, что начали использовать фонды-прокладки, и пока у американцев на это законодательного ответа нет.

Вполне возможно, что до середины 2021 года такой ответ не появится – а к тому времени газопровод уже достроят.