Российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что заменит оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный по делу 2014 года о похищении денег у компании "Ив Роше". Это произойдет, если Московское отделение ФСИН расценит неявку Навального в ведомство как намеренное уклонение от обязательного контроля.

Об этом сообщается на сайте службы.

"В журнале "Ланцет" 22 декабря опубликована статья на основе материалов германской клиники "Шарите", собранных по результатам лечения гражданина РФ Навального А.А. Исходя из публикации, Навальный А.А. был выписан из клиники "Шарите" 20 сентября 2020 г., а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. Таким образом, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции", - написано на сайте ФСИН.

В случае подтверждения факта уклонения в отношении оппозиционера будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 уголовно-исполнительного кодекса РФ (ответственность условно осужденных), заявили в ведомстве. Упомянутая статья предусматривает ходатайство в суд об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором.

"28 декабря Навальному А.А. направлено уведомление о явке в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ). Информация о необходимости явки Навального А.А. в УИИ также направлена его адвокату и пресс-секретарю", - говорится в сообщении.

Между тем адвокат оппозиционера Вадим Кобзев опубликовал сообщение от начальника филиала N15 УИИ московского УФСИН, согласно которому Навальный приглашен для регистрации к 9:00 29 декабря.

А пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что тот по-прежнему находится в Германии на лечении.

Что касается дела "Ив Роше", то 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Навального и его брата Олега виновными в мошенничестве. Согласно судебному решению, братья похитили 26,8 млн рублей у этой компании и еще 4,5 млн рублей - у "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК).

В итоге Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам условного срока, а Олег Навальный - к 3,5 годам колонии общего режима. Также с братьев взыскали около 4 млн рублей компенсации ущерба и по 500 тысяч рублей штрафа. Оба они вину признать отказались и назвали дело политически мотивированным.

Олег Навальный отправился в орловскую колонию, провел там три года и в 2018 году вышел на свободу.



А защита Алексея в декабре 2015 года заявила, что он выплатил в полном объеме сумму, которую суд взыскал с него и его брата по делу "Ив Роше". По словам адвоката Вадима Кобзева, его клиент выплатил все 4,5 млн рублей, взысканные с обоих братьев.

Ранее "Страна" приводила расследование Навального о его собственном отравлении. В нем говорится, что оппозиционера пытались отправить на тот свет с помощью трусов.

Также мы писали, что США готовят новые антироссийские санкции в связи с отравлением.