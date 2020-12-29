В Яблочном микрорайоне Обухова, расположенного в Киевской области, мужчина в костюме Санта-Клауса и на мотопараплане сбрасывал конфеты на территорию детской площадки.

Соответствующие фото и видео появились в соцсетях.

"Санта детектед на Яблочном! На видео не очень видно, но происходила бомбардировка площадки конфетами. Теперь с десяток детей знают, что такое новогоднее чудо! Друг, не знаю кто ты, но ты - нереальный топ!", - написал на своей странице в Facebook очевидец событий.

Немногим позже объявился и сам "Санта". Им оказался профессиональный пилот мотопараплана, который зарегистрирован в Facebook под ником Aleksandr Jpx. Судя по сообщению, этот полет был лишь репетицией, а радовать детей этой зимой мужчина планирует, исходя из погодных условий.

"Сегодня был хороший день, для полетов и для маленьких чудес. Надеюсь погода этой зимой ещё позволит воплотить задумку. Сегодня была разминка))", - написал он, прикрепив в качестве доказательства свое фото вблизи.

Пользователи сети также прокомментировали событие:

"Незабываемые впечатления! Такая гуляю на площади с малым и здесь Санта с неба. Хоть я и не ем конфет, а собрала больше всех", "Вот вам и волшебник, вот и чудо. Я думаю детишкам запомнится. А чего только детишкам?", "Очень приятно видеть малышей, которые радовались и прыгали в небо и ловили сладости. Верьте в чудеса", "Мне дофига лет, но это именно я выше всех прыгала и подрывала малых махать, потому что в моем возрасте уже понимаешь "сторис ничто, а эмоции все!" - надеюсь было слышно, как мы кричали "Спасибо!", - пишут пользователи в комментариях к публикации.

Напомним, Санта-Клаус, которого ранее от коронавируса привил главный инфекционист США, получил официальное разрешение на совершение коммерческих полетов на Международную космическую станцию.

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