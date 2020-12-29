С 1 января 2021 года территориальные органы ГНС, образованные как ее обособленные подразделения, начнут осуществление полномочий и функций территориальных органов ГНС, которые ликвидируются как юридические лица.

Соответствующий приказ подписал 24 декабря 2020 года председатель ГНС Алексей Любченко, сообщает пресс-служба ведомства.

Государственная налоговая служба будет функционировать как единое юридическое лицо, которое состоит из центрального аппарата и территориальных органов, образованных как ее обособленные подразделения (без статуса юридических лиц).

Отмечается, что такие изменения будут способствовать усилению институциональной способности ГНС, избежанию дублирования функций и процедур в службе.

В ГНС напомнили, что во исполнение Указа президента № 837 "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства" Кабинет Министров 30 сентября 2020 года принял постановление № 893 "Некоторые вопросы территориальных органов Государственной налоговой службы", в соответствии с которым было принято решение о ликвидации как юридических лиц публичного права территориальных органов ГНС и дано задание ГНС по созданию ее территориальных органов как обособленных подразделений службы.

Ранее в ГНС объяснили, как налоговики могут списывать украинцам налоговый долг до 3060 гривен.

Также мы писали о том, что по данным ГНС, в Украине 4 млн человек систематически не платят налоги.