В Житомирской области авиалюбители построили копию немецкого пикирующего бомбардировщика "Юнкерс Ю-87".

Размеры самолета составляют 3/4 от оригинала. Зато все остальное идеально совпадает, включая балкенкройц - кресты Вермахта на обшивке.

О самолете рассказывается в сюжете ТСН.

"Юнкерс Ю-87" был одним из символов немецкого авиапрома в 1940-е. Самолет мог сбрасывать бомбы с высокой точностью.

"На строительство этого самолета семь лет ушло. Чертежей оригинальных никто не отдал - их нет в природе. Помогали главный конструктор Саша Очковский, ну и еще Максим Мамчур", - рассказал журналистам владелец самолета Анатолий Семенов, показавшийся в кадре в нацистской форме.

Машину строили только по фотографиям. Очковский заметил, за эти семь лет он мог бы построить с полдесятка других самолетов.

"Была задумка построить Ил-2, он тоже двухместный, но там механика сложнее, убираются шасси, поэтому выбрали такую модель", - объяснил мужчина.

"Юнкерс" уже получил украинскую регистрацию. Это означает, что самолет может свободно летать по всему миру. В ближайших планах у его хозяина - посетить несколько авиаслетов.

"Юнкерсом" уже заинтересовались киношники. Машина приняла участие в съемках фильма. Семенову пришлось газовать на ней и даже понарошку гореть в ней. Правда, в какой именно картине снялся авиалюбитель, в сюжете не упоминается.

Юнкерс Ю-87 "Штука" (нем. Stuka = Sturzkampfflugzeug - пикирующий бомбардировщик) - одномоторный двухместный (пилот и задний стрелок) пикирующий бомбардировщик и штурмовик времён Второй мировой войны. Отличительными чертами самолёта стали крыло типа "перевёрнутая чайка", фиксированное неубирающееся шасси и рёв сирены, позволяющей пилоту на слух определять скорость при пикировании. Ju 87 можно увидеть во многих исторических военных фильмах - как олицетворение мощи Германии и символ немецких побед времён блицкрига 1939—1942 годов. В советских войсках имел прозвища "лаптёжник" (за неубирающиеся специфического вида шасси) и "певун" или "шарманщик" (за вой сирены, "иерихонской трубы" или "шарманки", во время пикирования).

Ранее "Страна" рассказывала, как американец построил в Техасе жилой дом из двух самолетов.

Мы также писали об испытаниях прототипа секретного истребителя нового поколения.