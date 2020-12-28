В Киеве из-за халатности хирурга скончался двухлетний мальчик с посторонними предметами в пищеводе, обвинительный акт уже направлен в суд.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 5 направлен в суд обвинительный акт в отношении врача-хирурга одной из киевских детских больниц по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, повлекшее смерть ребенка (ч. 2 ст. 140 УК Украины). Досудебным расследованием установлено, что в феврале 2020 году в детскую больницу поступил 2-летний мальчик с диагнозом "инородное тело пищевода, желудочно-кишечное кровотечение под вопросом". Врач-хирург, который находился на дежурстве, в нарушение требований приказа по маршрутам госпитализации, направил мальчика в общую хирургию для наблюдения и обследования ребенка, назначив консультацию педиатра", - указано в сообщении.

Лишь спустя 10 часов дежурный врач назначил проведение осмотра слизистой оболочки пищевода, в результате чего у ребенка возникла острая сердечная недостаточность. Спасти малыша не удалось. Согласно заключению эксперта, история могла закончиться гораздо менее трагично, если бы врач провел обследование и, в случае необходимости, операцию, ребенок бы выжил.

Именно из-за времени, проведенного с повреждением тканей, организм ребенка не выдержал. За такую халатность врачу грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, во Львове хирурги спасли маленькую девочку, которая проглотила 31 магнитный шарик от конструктора.

Как сообщала "Страна", группа исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) решила изучить, как влияет работа хирурга в свой день рождения на выживаемость пациентов после операций.