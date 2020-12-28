В Днепропетровской области работники социального центра разоблачили полуторагодовалое преступление - женщина родила под чужим именем и продала младенца.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Бездомная хотела оформить выплаты от государства. Во время проверки документов работники заметили несоответствия. Впоследствии выяснилось, что заявительница на самом деле не мать ребенка", - говорится в сюжете.

В мае прошлого года другая женщина, которая была беременной, договорилась продать младенца для попрошайничества, а чтобы не было трудностей в роддоме, роженица назвалась именем своей покупательницы. А сразу же после родов, отдала ребенка 38-летней киевлянке.

Сейчас девочка в детском доме, а обеих женщин арестовали. Их теперь подозревают в торговле людьми и каждой грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" рассказывала, как под Херсоном 17-летняя мать родила ребенка и выбросила его на помойку.

Также мы писали о том, что в Черкассах горе-мать пыталась продать ребенка за $5 тысяч.