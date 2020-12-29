Великобритания, недавно заключившая с Брюсселем сделку об отношениях с Евросоюзом после Brexit, уклоняется от исполнения своего обещания налаживать глубокие внешние связи с ЕС в сфере безопасности. Планы официального сотрудничества ЕС и Лондона выглядят нежизнеспособными.

К такому выводу пришло в своем материале издание The Guardian.

По мнению газеты, планы Великобритании по восстановлению официальных внешнеполитических связей и связей в области безопасности с Европейским Союзом, замороженные во время переговоров по торговой сделке, могут никогда не воплотиться, поскольку внешняя политика Туманного Альбиона сосредоточена на двусторонних связях в Европе и развитии новых союзов в Индии, Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

Такая заморозка знаменует поворот мышления официального Лондона по сравнению с эпохой Терезы Мэй, когда страна декларировала намерения тесно сотрудничать с ЕС.

Сама Мэй на Мюнхенской конференции в 2018 году заявила: "Безопасность Европы - это наша безопасность, и Соединенное Королевство безоговорочно привержено ее поддержке. Сегодняшняя задача для всех нас - найти способ работать вместе на основе глубокого партнерства между Великобританией и ЕС, чтобы сохранить сотрудничество, которое мы наладили, и пойти дальше в противодействии меняющимся угрозам, с которыми мы вместе сталкиваемся".

О смене курса Великобритании официально не объявляла ни одна из сторон, и его последствия мало обсуждаются. Но тем не менее, он очевиден.

Политики Великобритании считают, что после Brexit страна уже продемонстрировала независимость суждений и подвижность по сравнению с ЕС, где для принятия решений требуется согласие всех 27 министров иностранных дел стран Союза. Евросептики-консерваторы не находят недостатков в уходе от сотрудничества с ЕС.

В течение прошлого года Великобритания сотрудничала с ЕС строго ситуативно, часто следуя своим собственным путем, например, по вопросу санкций. Так, в случае с Беларусью Великобритания (вместе с Канадой) ввела санкции против минского режима до того, как ЕС (и США) согласовали свои пакеты. А вот отравление Алексея Навального привело к тесной координации с ЕС.

Еще один пример самостоятельной позиции Британии - санкции в связи с добычей газа Турцией в восточной части Средиземного моря. ЕС определил свои санкции и намерен ввести в марте новые, тогда как Великобритания не торопится с ними, не желая обидеть ни одну из сторон. Вероятно, она думает о торговой сделке, которую желает заключить с Турцией.

Основным европейским форумом, в котором активно участвует Великобритания, остается Е3 - вместе с Германией и Францией. Здесь, по крайней мере публично, европейские великие державы проявили единодушие по проблеме ядерной сделки с Ираном, сопротивляясь давлению США.

E3 также все активнее координирует действия в отношении нарушений прав человека Ираном, обсуждает вопросы, связанные с Россией. Но что касается Украины, только Великобритания предложила Киеву оборонное и политическое партнерство.

В целом планы ЕС по институциональному сотрудничеству выглядят Эксперты полагают, что Евросоюз должен пока отказаться от надежды на то, что Великобритания будет участвовать в любом институциональном соглашении. А самостоятельная внешняя политика британского правительства - одна из причин Brexit.

Как пишет издание, британские дипломаты смотрят на внешнеполитическую повестку дня представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррелля и шарахаются. Его призыв к тому, чтобы ЕС использовал язык власти, не привлекает Великобританию. Точно так же для британцев контраст между словами Эммануэля Макрона о более сильной объединенной Европе и односторонним французским внешнеполитическим курсом показывает мнимость интегрированной внешней политики.

На самом деле внешняя политика Евросоюза слишком часто выглядела как коалиция противников. Но некоторые политики верят, что реальность может привести Великобританию к осознанию того, что влияние ее внешней политики усилится, если страна будет работать с ЕС. Администрация Байдена также предпочла бы, чтобы Британия не действовала сама по себе, если это ослабит ЕС.

В Центре европейских реформ видят три способа формального сотрудничества Великобритании и ЕС:

обмен секретной информацией и ее защита;

участие британцев в оборонных миссиях и операциях;

участие Великобритании в оборонно-промышленном сотрудничестве через Европейское оборонное агентство.

Но для того, чтобы обсуждения этих путей начались, возможно, должны улечься эмоции после напряженных переговоров по Brexit.

"Страна" рассказывала, как проходили упомянутые переговоры.

Между тем кроме сложных отношений с ЕС Британии грозит еще и выход из ее состава Шотландии.