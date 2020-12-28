В Запорожье юный наркоман трижды ударил ножом полицейского и оставил истекать кровью. Видео
В Запорожье молодой парень, страдающий наркозависимостью, напал на полицейского, который обнаружил его во время поисков тайника.
Об этом сообщает полиция области.
Отмечается, что 17-летний парень порезал патрульного ножом и оставил истекать кровью под домом. Раненого в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, а нападающего удалось задержать с ножом.
Правоохранителя доставили в больницу уже в критическом состоянии. Его ударили ножом три раза - один из ударов пробил легкое насквозь и прошел в сантиметре от сердца.
Теперь 17-летнему парню грозит реальный тюремный срок. Его арестовали.
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