В Запорожье молодой парень, страдающий наркозависимостью, напал на полицейского, который обнаружил его во время поисков тайника.

Об этом сообщает полиция области.

Отмечается, что 17-летний парень порезал патрульного ножом и оставил истекать кровью под домом. Раненого в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, а нападающего удалось задержать с ножом.

Правоохранителя доставили в больницу уже в критическом состоянии. Его ударили ножом три раза - один из ударов пробил легкое насквозь и прошел в сантиметре от сердца.

Теперь 17-летнему парню грозит реальный тюремный срок. Его арестовали.

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