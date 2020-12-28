Спасатели ГСЧС предупреждают о тумане в Киевской и Черкасской областях ночью и утром во вторник, 29 декабря.

Об этом говорится в сообщении службы в Telegram-канале.

"До конца суток 28 и ночью и утром 29 декабря в Киевской и Черкасской областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", – сказано в сообщении.

В этой связи в ГСЧС просят водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, включать противотуманные фары, соблюдать скоростной режим, а при подъезде к пешеходным переходам снижать скорость.

Ранее "Страна" рассказывала, что сильный туман не дал сесть в аэропорту Одессы четырем пассажирским рейсам.

Также мы писали о том, что спасатели из-за непогоды объявили в Украине І уровень опасности.