Спасатели предупредили водителей о сильном тумане под Киевом и Черкассами
Спасатели ГСЧС предупреждают о тумане в Киевской и Черкасской областях ночью и утром во вторник, 29 декабря.
Об этом говорится в сообщении службы в Telegram-канале.
"До конца суток 28 и ночью и утром 29 декабря в Киевской и Черкасской областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", – сказано в сообщении.
В этой связи в ГСЧС просят водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, включать противотуманные фары, соблюдать скоростной режим, а при подъезде к пешеходным переходам снижать скорость.
Ранее "Страна" рассказывала, что сильный туман не дал сесть в аэропорту Одессы четырем пассажирским рейсам.
Также мы писали о том, что спасатели из-за непогоды объявили в Украине І уровень опасности.