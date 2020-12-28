Кабинет министров утвердил постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 18.04.2012 № 606", которое предусматривает пересмотр рекомендаций касательно численности сотрудников районных государственных администраций.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Обновление структуры местных государственных администраций - один из шагов, необходимых для воплощения новых компетенций органов местного самоуправления в пределах децентрализации. Поэтому сейчас завершаем нормативное обеспечение формирования новых районов", - заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

После преобразования 490 районов в 136 более крупных административных единиц, из которых на подконтрольной Украине территории находится 119, было принято решение о сокращении количества райадминистраций и, соответственно, численности сотрудников в этом секторе. Таким образом количество чиновников придется сократить на 46% или на 14 951 человека, с 32 565 до 17 614. Постановление вступает в силу с января 2021 года.

"Так, численность сотрудников райадминистраций предлагается установить в количестве 17 614 единиц, областных госадминистраций – 16 717 единиц", – прокомментировал решение министр финансов Сергей Марченко.

С 2014 года число сотрудников областных госадминистраций сохранялась в количестве в 16 717 чиновников, районных госадминистраций – 32 565.

Напомним, в то время, как "Нафтогаз" решил повысить оплату за газ украинцам, Кабинет министров утвердил финансовый план компании с увеличением выплат сотрудникам в 2021 году.

Как сообщала "Страна", в понедельник, 28 декабря, Кабинет министров Украины воссоздал Министерство аграрной политики путем отмены его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019 году.