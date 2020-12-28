Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а с недавних пор - советник главы Офиса президента Тимофей Милованов рассказал, где проводит новогодний отдых экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По словам Милованова в Фейсбуке, планировавший строительство украинского гиперлупа чиновник расслабляется на Занзибаре.

"Кто где отдыхает? Где вы будете на Новый год? Что вы рекомендуете? Вот варианты - Владимир Омелян сейчас на Занзибаре (это, конечно, не Мальдивы, но я ему по-хорошему завидую)", - признался Милованов.

Также он сообщил, что известный инвестиционный банкир Сергей Фурса сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах ("там мне не нравится; правда я там никогда не был", - пошутил экс-министр).

Сам Ммилованов собирается провести этот Новый год в Киеве. По его словам, обычно он едет в США, "но на этот раз счастлив быть здесь в Украине и никуда не ехать - очень устал от поездок".

К посту он прикрепил коллаж, видимо, собственного изготовления.

Омелян уже отреагировал на запись Милованова, поругав режим Зеленского.

"Наконец, через полтора года моего пребывания в оппозиции к глуповатому режиму, тайным приказом Андрей Ермак назначил своего внештатного советника Тимофея Милованов по делам Омеляна. Каких реформ вам еще не хватает? Гео Лерос - и не завидуй", - написал Омелян все в том же Фейсбуке.

Между тем Владимир Зеленский отметит Новый год с шефом Милованова Ермаком и первым помощником Сергеем Шефиром в Карпатах.

Первые лица планируют отдохнуть в резиденции "Синегора" в селе Гута в Ивано-Франковской области.