Сотрудники Чернобыльского заповедника показали проживающих на заповедной территории лошадей Пржевальского по итогам интенсивного учета популяции. Пересчет проводится по итогам каждого года, в этом раз насчитали от 120 до 150 особей.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"На днях сотрудники научного отдела Чернобыльского заповедника проводили интенсивный учет лошадей Пржевальского. Мониторинг группировки дикой лошади осуществляется непрерывно в течение года. Однако интенсивные учеты необходимы, чтобы получить моментальную фотографию состояния группировки", - указано в сообщении.

Несмотря на короткий световой день, за три дня было обработано около 17 мест потенциального пребывания лошадей. Было учтено 10 репродуктивных групп общей численностью 74 особи, одиночек не обнаружено. Эффективность учета сильно выросла с использованием квадрокоптера - за 15 минут дрон позволяет исследовать территорию радиусом около одного километра вокруг точки учета.

Учет продолжится и в течение последней недели этого года. По оценкам исследователей, общая численность лошадей Пржевальского в зоне отчуждения составляет примерно от 120 до 150 особей.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото когда-то домашней лошади по имени Цыганка Аза, которая сбежала на свободу и уже второй год живет в табуне лошадей Пржевальского.

Как сообщала "Страна", сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото лошадей Пржевальского с высоты птичьего полета.