Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, предупредил, что спустя год после обнаружения коронавируса мир преодолел далеко нне все проблемы, вызванные Covid-19.



Об этом он сообщил во время пресс-конференции в понедельник, 28 декабря.



В частности, на этой неделе исполняется год с тех пор, как ВОЗ узнала о случаях пневмонии, вызванных неизвестной причиной, о которых сообщалось в бюллетене органов здравоохранения Уханя.

Глава ВОЗ отметил "невероятное сотрудничество между частным и общественным сектором в пандемию" и добавил, что в будущем году мир ждут "новые трудности". В частности, новые штаммы COVID-19.

"Большинство ученых считают, что коронавирус мог передаться человеку от летучих мышей, однако до сих пор точно неясно, какое животное стало посредником между летучими мышами и человеком при передаче вируса", - сообщили во время пресс-конференции.

Также считается, что вирус появился на рынке в Ухани, где в кулинарных целях торговали экзотическими животными. Однако теперь некоторые эксперты не исключают, что рынок лишь способствовал распространению вируса, а не был местом его зарождения.





Напомним, что в ВОЗ предупредили о дальнейших мутациях и штаммах коронавируса. Но в это же время представители ВОЗ продолжат внимательно следить за новыми штаммами коронавируса и взаимодействовать с учеными по всему миру.



Также "Страна" сообщала, что глава ВОЗ призвал мир готовиться к новым пандемиям. К тому же, он отметил, что пандемия показала "тесную связь между здоровьем людей, животных и планеты".