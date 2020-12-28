На телеканале "Прямой" анонсировали в ночь на 1 января выступление президента, не указав фамилию. Судя по опыту прошлого года, это будет бывший президент Украины Петр Порошенко, которому, по информации СМИ, канал и принадлежит.

В скромной афише, выдержанной в двухцветной гамме, сказано: "31 декабря в 23:50 выступление президента. Телеканал "Прямой".

Напомним, в прошлом году на телеканале "Прямой", показали новогоднее выступление Порошенко вместо обращения президента Украины Владимира Зеленского. И только после этого дали в эфир официальное обращение действующего главы государства. То же самое происходило на принадлежащем Порошенко "5-м канале".

В начала года "Страна" описывала, как соцсети отреагировали на такой оригинальный ход телеканалов.