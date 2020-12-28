Сотрудники Чернобыльского заповедника показали летучую мышь, которая каким-то образом попала в квартиру работника в Чернобыле.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Летучая мышь в гостях. Зимой летучие мыши должны спать. Такова их природа. Рукокрылые заранее ищут себе нужно укрытие, а когда надвигаются холода и морозы, они забиваются в щели, надежно прикрепляются лапками к стенам или потолку и висят вниз головой. В таком положении животные впадают в долгую зимнюю спячку", - указано в сообщении.

Однако перемены климата внесли изменения в эти процессы - теперь из-за аномально теплой зимы многие летучие мыши не могут впасть в спячку из-за недостаточных холодов. Выходя на охоту, животные иногда попадают в квартиры и частные дома даже в декабре.

Подобная история произошла и у сотрудника в Чернобыле. Поэтому в заповеднике теперь гадают, что же именно привлекает рукокрылых в его квартире, ведь это уже далеко не первый такой случай - летом летучих мышей в помещении находили дважды и один раз в декабре.

Напомним, более 500 летучих мышей облюбовали балкон одной из многоэтажек в Днепре и расположились там на зимовку. Очевидно, недостаточно холодная погода мешала их спячке и провоцировала "мышиную возню". Хозяева квартиры заподозрили, что у них поселились летучие мыши и позвонили в службу спасения с жалобой на странные звуки за обшивкой балкона. Но о масштабах нашествия люди не догадывались.

Как сообщала "Страна", почти тысяча летучих мышей, который спасли в Днепре и Харькове, временно поселились на зимовку в "Фельдман Экопарк", где проверили состояние их здоровья и поместили в холодильник до весны.