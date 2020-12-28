После завершения работ по прокладке "Северного потока - 2" в зоне Германии строительство финального отрезка газопровода продолжится на территории Дании.

Об этом сообщает РИА Новости.

Протяженность заключительного отрезка трубопровода в исключительной экономической зоне Дании составляет около 160 км. Строительные работы там начнутся в середине января следующего года.

Работы планирует вести трубоукладчик "Фортуна" при поддержкн строительных судов "Балтийский исследователь", "Мурман" и других.

Как писала "Страна", Россия возобновила строительство "Северного потока - 2" в декабре после годичного перерыва, связанного с введением американских санкций. Трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ.

Между тем в США готовят новый пакет санкций против российского проекта. По словам американцев, эти санкции должны нанести трубопроводу смертельный удар.