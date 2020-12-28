Во Всемирной организации здравоохранения предсказывают дальнейшие мутации коронавируса Covid-19, но они будут внимательно следить за новыми возможным вариантами.



Об этом сообщает глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, пишет "РИА Новости".



"Мутации (коронавируса - Ред.) продолжатся, мутация - это естественный процесс. На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения их передачи", - заявила Керкхове на брифинге в понедельник, 28 декабря.



К тому же, представители ВОЗ продолжат внимательно следить за новыми штаммами коронавируса и взаимодействовать с учеными по всему миру.



Напомним, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество укреплять медицинские системы и готовится к новым пандемиям и чрезвычайным ситуациям.



Также "Страна" сообщала, что в ВОЗ призывают не паниковать из-за новой мутации коронавируса. По словам представителей ВОЗ, в происходящем (в появлении мутаций) нет ничего удивительного, это нормально, что вирусы видоизменяются.