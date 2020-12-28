В парламентской фракции "Голос" произошла смена лидера. Вместо Сергея Рахманина ее новым главой стал 31-летний народный депутат Ярослав Железняк. Роман Костенко избран его первым заместителем.

Об этом сообщил сам Железняк в своем Телеграм-канале "Железный нардеп".

"Новый год начинаю с новых вызовов. Только что коллеги из "Голоса" избрали меня новым председателем нашей фракции, а Романа Костенко заместителем. Теперь в следующем году планирую работать так, чтобы быть не только самым молодым руководителем фракции в истории Верховной Рады, но и эффективным для нашей команды", - пообещал Железняк.

О том, что Железняк может сменить Рахманина на посту руководителя фракции "Голоса", "Страна" предполагала еще в июне. Тогда Железняк такой вариант назвал неактуальным, но с тех пор именно он стал одним из главных спикеров партии. Так что решение фракции уже не удивляет.

Напомним, в марте Святослав Вакарчук покинул пост председателя партии "Голос". Его место заняла Кира Рудык.