В Минздраве украинцам напомнили правила обращения с легковоспламеняющимися материалами, пиротехникой, украшениями для елки и прочими новогодними атрибутами.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"По статистике ГСЧС Украины, в нашей стране зарегистрирован 74 541 пожар, в результате которых погибло 1 697 людей, в том числе 46 детей, а 1 358 человек (110 детей) получили травмы. Правила противопожарной безопасности вроде бы знают все, однако в чрезвычайной ситуации многие начинают паниковать и допускают ошибки, иногда - фатальные. Особенно это касается детей, и наш долг - обезопасить их от таких рисков. Тем более, во время каникул, когда школьники становятся несколько более самостоятельными. Очень важно ответственно относиться к собственной безопасности и предостеречь детей от негативных последствий легкомысленного поведения", - указано в сообщении.

Что вызывает пожары:

неосторожность в обращении с огнем;

нарушение правил пожарной безопасности при пользовании печным отоплением, газовыми плитами, электроприборами;

шалости детей с огнем;

аварии и катастрофы на предприятиях.

Но среди всех причин возникновения пожаров главную роль играет человеческий фактор, поэтому каждый должен знать и выполнять правила пожарной безопасности. Прежде всего следует знать о факторах риска, которые есть в каждом доме. Значительное количество горючих материалов в виде мебели, ковров, одежды, игрушек, бытовых приборов, имеющих пластмассовые корпуса и детали, предметов бытовой химии, бумаги и прочего, создают условия для быстрого распространения пожара.

Иногда дети играют на чердаках или в подвалах жилых домов: жгут спички, костры, зажигают свечи, играют с петардами и другой пиротехникой, что может стать причиной пожара. Крайне опасные игры с легковоспламеняющимися веществами, такими как бензин, ацетон, лак и прочее. Это грозит взрывами, а следовательно - тяжелыми травмами.

Горючие материалы изготовленные из органических, растительных компонентов, не мене опасны. К ним относятся материалы из волокон древесины, синтетические материалы, нефтепродукты, пластмассы. Горят не только твердые материалы и вещества, но и легковоспламеняющиеся газ, пыль (торф, сера, сухое молоко, кофе, чай, мука, угль, сено, горох и т.д.) и жидкости (уксусная кислота, метиловый и этиловый спирт, мазут, глицерин, ламповый керосин, дизельное топливо и др.).

Поэтому украинцам советуют: не включать множество электроприборов одновременно и выключать их все перед выходом из дома; не использовать пиротехнику в помещении и не давать ее детям; не украшать елку легковоспламеняющимися материалами вроде ваты и марли; размещать елку на надежной опоре как можно дальше от батареи и других источников тепла; в случае возникновения возгорания сразу вызывать спасателей.

Напомним, ГСЧС выпустило свои рекомендации, как правильно устанавливать и наряжать новогоднее дерево, чтобы праздник обошелся без пожаров и жертв.

Как сообщала "Страна", в Центре общественного здоровья Украины при Минздраве решили рассказать гражданам, как безопасно встретить 2021 год, чтобы не заразиться коронавирусом.