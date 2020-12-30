Накануне зимних праздников люди планируют загадывать желание. Это отличная светлая традиция, которая у взрослых сохранилась с детских лет.

Все чаще отпускают в Космос мечты накануне трех праздников:

Нового года - с 31 декабря на 1 января,

Рождества - с 6 на 7 января,

Крещения - с 18 на 19 января.

Эти три даты мощные энергетически. Поэтому и есть вероятность, что сказанное может сбыться.

При этом существует несколько правил загадывания желания, чтобы оно пошло впрок, сбылось и человек от него стал счастливым.

Как правильно загадывать желание, чтобы оно сбылось?

1. Наверняка вы слышали фразу: "Будьте осторожны со своими желаниями, они имеют свойство сбываться". Эта мысль означает, что нужно быть предельно четкими и конкретными, когда формулируешь мечту.

Например, нельзя загадывать: "Я хочу остаться в этом городе подольше". Это может случиться, но остановка произойдет, допустим, из-за падания в больницу или неприятных событий. Лучше говорить так: "Я хочу задержаться в этом городе и счастливо провести время с такими-то людьми".

Сюда же - не просите деньги, подразумевая, что вы на них что-то купите. Просите сразу то, о чем вы мечтаете. Описывайте вещь или событие мечты в подробностях и деталях.

Чтобы лучше справиться с задачей, запишем все в телефоне или на бумаге заранее, чтобы не упустить что-то важное.

2. Следующее правило - желание должно быть хорошим как для вас, так и для окружающих. Не загадывайте никому зла. Не загадывайте хорошее себе, но в ущерб другим - например, "чтобы в меня влюбился муж моей подруги".

Все ситуации, когда кому-то будет плохо от исполнения вашего желания, энергетически черные. Они плохо отразятся на вашей карме, которую придется чистить долго и безуспешно. Не будьте эгоистом: от вашей мечты должны стать счастливыми не только вы, но и те, кто имеет к ней пусть даже косвенное отношение.

3. Ни в коем случае не используйте обороты с "не".

Неправильно: "Я хочу не болеть в 2021 году". Правильно: "Пусть я и мои близкие будут здоровы в 2021 году".

4. Загадывать любое желание нужно с чистым сердцем. Если вас что-то гложет, на душе скребут кошки, вы сами не верите в исполнение мечты, то лучше ничего не загадывать вовсе. В любом обращении к Господу Богу и всем святым, Звездам и Вселенной самое главное - это искренность и вера.

Сначала выйдите в ровное моральное состояние, обретите надежду, а потом придумывайте мечту. В противном случае, если человек не полностью стабилен психологически, все может пойти пойти не в том направлении. Да и шансов, что мечта сбудется, тогда мало.

Как же стабилизироваться? Рецепт простой. Прийдите в гармонию с собой - примите себя. Не пытайтесь привязать людей, которые делают вам больно. Не желайте излишеств и всего, что по Божьим заповедям считается грехом.

5. И один небольшой секрет. Чудеса чаще происходят у тех, кто меньше просит, а чаще благодарит за то, что имеет. К таким людям все хорошие силы притягиваются, будто магнитом.

Когда загадывать желание?

На Новый год желание можно загадывать как ровно в полночь, когда идет обратный отсчет часов. Однако в этот короткий промежуток есть вероятность, что вы можете забыть что-то важное.

Не все знают, что волшебством наделен весь новогодний вечер. Поэтому перед тем, как начнется веселье, можете посмотреть на огоньки гирлянд, елку, небо и про себя озвучить самое заветное.

Дуть для этого в бутылку, есть записку с желанием или сжигать ее - все больше шоу. Можете создать и его, но гарантии, что вашу мысль это как-то усилит, нет.

В рождественский Сочельник загадывайте желание, когда взойдет первая звезда на небе. В крещенский Сочельник - после наступления темноты 18 января или всю ночь 19 января до утра.

Пусть ваши мечты обязательно сбудутся! С наступающими праздниками! Волшебство случается только с теми, кто в него верит.

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