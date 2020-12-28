Передозировка во время вакцинации произошла в городе Штральзунд. Фото: pixabay

В Германии, где досрочно началась вакцинация от коронавируса, в городе Штральзунд восемь сотрудников дома престарелых по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса Pfizer.

Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на местные власти.

Данный инцидент произошел в пятницу, 25 декабря. Среди работников, получивших пятикратную дозу препарата, семь женщин и один мужчина в возрасте от 66 до 82 лет. Изначально им сообщили об ошибке и отправили домой.

"С этого момента они находятся в постоянном контакте с районным управлением здравоохранения", - сообщили в администрации района.

Глава которой заявил, что в качестве меры предосторожности четверо из восьми вакцинированных находятся под стационарным наблюдением в клинике. У них появились "симптомы, аналогичные гриппу".

"Я глубоко сожалею об этом инциденте. Этот единичный случай связан с индивидуальной ошибкой. Желаю всем, кого затронул инцидент, чтобы у них не проявились тяжелые побочные эффекты", - сообщил глава районной администрации Штефан Керт.

К тому же, компания BioNTech в ходе первой фазы клинических испытаний давала испытуемым большие, чем требуется, дозы вакцины, что не вызвало "тяжелых последствий".

"Не было зарегистрировано долгосрочных нежелательных последствий. Локальные реакции в месте введения вакцины и системные изменения (в большинстве - схожие с гриппом симптомы) зависели от дозы, как правило, были временными и легкой или средней тяжести", - добавили в материале.

Напомним, что Германия вслед за Венгрией досрочно начала вакцинацию от коронавируса. Кампания по вакцинации в Германии началась с дома престарелых в Хальберштадте, первыми прививку Pfizer получили жильцы и сотрудники заведения.

Также мы сообщали, что в Германии выявили первый случай британского коронавируса-мутанта. Вирус-мутант обнаружили у женщины, которая прилетела из лондонского аэропорта "Хитроу".

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