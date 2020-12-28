В Ухане, где год назад была зарегистрирована первая в мире вспышка коронавирусной инфекции, началась вакцинация от COVID-19.

Об этом 28 декабря сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную администрацию.

По словам заместителя главы городского Центра по контролю и профилактике заболеваний Хэ Чжэньюя, прививочная кампания стартовала еще в четверг.

"Работа по экстренной вакцинации в городе Ухань началась 24 декабря", - заявил Хэ Чжэньюй.

Он добавил, что жителей прививают в 48 клиниках в 15 районах города. В первую очередь вакцинируют некоторые ключевые группы населения в возрасте от 18 до 59 лет. Прививать будут двумя дозами препарата. Между введением первой и второй доз должно пройти четыре недели.

С 1 октября по 27 декабря в Ухане в общей сложности было зарегистрировано 43 завозных случая заражения, из них 33 были бессимптомными.

В июле текущего года Китай запустил программу экстренной вакцинации, в ее рамках власти утвердили две кандидатные вакцины компаний Sinopharm и Sinovac.

По данным сотрудника Шанхайского центра по контролю и профилактике заболеваний Тао Лина, правительство Китая планирует привить вакциной от коронавируса 50 млн человек к 15 февраля 2021 года. В первую очередь вакциной воспользуются медработники, таможенники, грузчики, работники транспорта и логистической сферы, сотрудники компаний холодовой цепи, работники санитарно-гигиенической службы, а также лица, которым необходимо уехать за границу по работе или учебе.

Как писала "Страна", в Ухане антитела к коронавирусу нашли всего у 4,4% жителей.

Мы также сообщали, что в ВОЗ точно уверены, что источник коронавируса скрыт в китайском Ухане.