В Италии "случайно" нашли новый штамм коронавируса, который похож на найденный в Британии
В Италии, где введен локдаун на новогодние праздники, наблюдая за пациентом выявили штамм коронавируса Covid-19, очень похожий на тот, который в настоящее время активно распространяется в Великобритании.
Об этом сообщает газета "La Repubblica".
В частности, итальянские специалисты заявляют, что новый штамм коронавируса Covid-19 присутствует на Апеннинах с августа 2020 года.
Глава итальянской ассоциации вирусологов Арнальдо Карузо заявил, что данная вариация коронавируса присутствует в Италии с первых чисел последнего месяца лета.
"Врачи выявили этот штамм случайно - наблюдая за пациентом, который в апреле заразился Covid-19. Врачей заинтересовало, что в августе тест этого человека на коронавирус вновь дал положительный результат", - рассказал вирусолог, отметив, что несколько последующих тестов подтвердили наличие Covid-19 в организме пациента.
Позже, в ноябре, специалисты, не понимавшие, почему этот пациент повторно заболел, решили изучить в лаборатории сданные им тесты. В итоге и выяснилось, что у него - именно новый вариант коронавируса.
"К нашему удивлению, мы нашли новый вариант коронавируса, похожий на английский штамм, но не идентичный ему", - заявил Арнальдо Карузо.
Напомним, что новый штамм, который передается на 70% быстрее, чем его прежняя разновидность, был обнаружен во всех частях Великобритании, кроме Северной Ирландии. Однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.
В связи с этим британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие - 4-го уровня - ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии.
Также "Страна" сообщала, что новый тип британского коронавируса обнаружили уже в восьми странах Европы. К тому же в ВОЗ отметили, что, судя по всему, новый штамм распространяется среди более молодых групп населения и им тоже стоит сохранять бдительность.