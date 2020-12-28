В Украине будут по-новому проверять получателей государственных средств, в частности, различных социальных пособий, субсидий на коммуналку и пр.

Кабмин на заседании 28 декабря утвердил "Порядок доступа к информации в информационно-аналитической платформе электронной верификации и мониторинга органов, осуществляющих государственных выплаты".

Это нормативный акт к закону о верификации, то есть, фактически с 1 января вся система проверок уже может полноценно работать.

Напомним: закон о верификации предусматривает три уровня мониторинга претендентов на бюджетные средства - до получения (на этапе подачи документов), в время и после завершения выплат. Причем, если на последних двух этапах выяснится, что человек предоставил неправдивые данные, ему тут же остановят выплаты и заставят вернуть то, что уже получил (в случае необходимости - через суд).

Новый Порядок нацелен на отсечение претендентов на выплаты еще на первом этапе - подачи документов.

Так, органы соцзащиты смогут в режиме реального времени получать доступ ко всем государственным базам данных и реестрам, чтобы оперативно проверять поданные человеком документы. Также в случае необходимости будут тут же назначаться дополнительные проверки. Минимизируется и возможность ошибки, скажем, что человеку, не имеющем право на ту или иную льготу, ее вдруг назначат, — отметили в Кабмине.

Чтобы получить доступ к информационно-аналитической платформе, органы, осуществляющие государственные выплаты должны будут заключить договор с Минфином. Сам доступ к данным будет для них бесплатным.

Напомним: на этом же заседании правительство почти вдвое повысил цены на электроэнергию для населения - отменило льготный тариф 90 копеек на первые 100 киловатт и оставило только единый тариф в 1,68 гривен за киловатт.

Эксперты видят связь между повышением тарифов и усилением проверок получателей государственных выплат. Считают, что порядок по верификации спешили принять в первую очередь из-за субсидий.

Уже с января коммуналка резко дорожает. "Страна" уже писала о повышении цен на газ, воду, отопление. Теперь в это перечень добавилась еще и электроэнергия.

"В среднем платежка потяжелеет примерно на тысячу гривен", — подсчитал глава департамента жилищно-коммнальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

То есть, претендентов на субсидии наверняка станет больше.

При этом денег на субсидии на следующий год заложили меньше, чем на этот. В бюджете-2021 предусмотрено на компенсации по коммуналке 36,6 млрд, что на 2,7 млрд меньше, чем в 2020 году.

Поэтому сейчас начнут особенно жестко проводить проверки, отказывая в субсидии по малейшему поводу, — считают эксперты. Напомним: субсидию могут не дать, если, например, вы купили недвижимость или авто не старше 5 лет, на вас зарегистрировано две квартиры и прочее (данные об этом как раз оперативно появляются в реестрах).