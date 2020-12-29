Министерство юстиции за 64 миллиона гривен наняло юристов в деле по иску предпринимателя Игоря Бойко к Украине в ЕСПЧ по захвату у него Житомирской кондитерской фабрики.

Об этом свидетельствуют данные на официальной площадке государственных публичных закупок ProZorro.

Как сказано в обосновании процедуры закупки юридических услуг, они связаны "с защитой прав и интересов Украины, защитой национальной безопасности и обороны, а также закупкой товаров, работ и услуг в случае участия заказчика на основании решения Кабинета Министров Украины в международных выставочных мероприятиях".

Победителем тендера на закупку услуг стала международная юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan UK LLP. Интересно, что название победителя стало известно уже в день публикации объявления - 30 октября. Договор с нею на оказание услуг заключен 12 ноября.

Напомним, Игорь Бойко заявлял, что во времена Порошенко у него незаконно отобрали контроль над кондитерской фабрикой в интересах тогдашнего нардепа от "Наролного фронта" Сергея Пашинского.

Ранее "Страна" рассказывала, как украинская полиция через ProZorro закупала гироскутеры, гироборды, электросамокаты и моноколеса.

Мы также писали о покупке "Нафтогазом" через ту же систему юридической консультации ценой в €15 миллионов в тяжбе против Словакии.