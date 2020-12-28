В понедельник, 28 декабря, Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в области фельдъегерско-почтовой связи.



Соответствующее решение было принято в ходе заседания, пишет ТАСС.

В частности, в качестве причины выхода страны из соглашения в проекте названа "угроза национальным интересам".



Отметим, что соглашение о Межправительственной фельдъегерской связи было подписано 22 января 1993 года. Центральным транзитным пунктом для пересылки официальной корреспонденции соглашением определена Москва.

Позже, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. В мае 2018 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства, подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов Содружества. В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.

В данный момент, Украина вышла из соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о межгосударственном обмене экономической информацией, об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, несколько налоговых соглашений.



Ранее "Страна" сообщала, что Украина вышла из соглашения с СНГ об использовании атомной энергии в мирных целях. Такое постановление Кабмин поддержал в среду, 16 декабря.



Также мы писали, что Украина хочет выйти из соглашение о сотрудничестве стран СНГ по борьбе с нелегальной миграцией. Соответствующее решение было принято в пятницу, 9 октября.