В последние дни 2020 года Турция рассчитывает получить первую поставку китайской вакцины Sinovac против Covid-19. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем, что первые партии китайской вакцины от Covid-19 будут доставлены в нашу страну до Нового года", - заявил Эрдоган.

Турция ранее договорилась о приобретении 50 млн доз вакцины CoronaVac от китайской компании CoronaVac и ждала первую поставку из 3 млн доз в понедельник. Однако поставку отложили на несколько дней. Об этом накануне заявили в Минздраве Турции. Задержка связана с чрезвычайной ситуацией на таможне Пекина из-за выявления в китайской столице новых случаев заражения Covid-19.

Кроме того, Турция рассчитывает получить 4,5 млн доз вакцины, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer, а затем - еще 30 млн доз.

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