Перед новогодними и рождественскими праздники врачи-наркологи дали самые важные советы относительно алкоголя.

Далеко не все знают меру крепким напиткам. В результате веселье может превратиться в серьезное отравление - интоксикацию. Несмотря на это, отказываться от алкоголя в Новый год, Рождество и другие праздники многие все равно не планируют.

С каким настроением нужно начинать отмечать, можно ли смешивать, как правильно запивать, чем закусывать, на каком напитке нужно завершить вечер, пить ли сорбент накануне вечеринки - ответы на эти и другие вопросы мы публикуем ниже.

Такие советы медиков помогут пить и не пьянеть, избежать похмелья на следующий день.

1. Большое значение имеет настрой

Наверняка вы обращали внимание, что степень вашего опьянения часто зависит от того, с каким настроением вы начинаете вечеринку.

Если очень возбуждены - радостны или расстроенны, - то опьянеть можно едва ли не с одной рюмки. Бывает и обратная ситуация, когда человек на взводе пьет много, а его не берет.

С каким же настроем лучше отмечать праздник и садиться за стол? Безусловно, с хорошим позитивным, торжественным. При этом постарайтесь умерить свое волнение и в целом быть спокойными.

Огромное значение имеет и то, как хорошо вы отдохнете накануне. Например, ночью с 30 на 31 декабря надо хорошенько выспаться. Не будет лишним поспать часок днем, но не позже 16:00 - может заболеть голова.

2. Закусывайте, но не переедайте

Важным фактором в опьянении имеет то, как человек закусывает. Есть нужно после каждой рюмки или бокала. Но понемногу. Если вы сильно набьете желудок, то может начаться изжога, появится тяжесть.

Предпочитайте фруктовые канапе и закуски, дозированные салаты и нарезки. Специально для вас - самые лучшие рецепты на Новый год и Рождество.

Чем нельзя закусывать: соленьями, копченостями, очень сладкими продуктами. Все это будет вызывать сухость во рту, захочется больше пить. Отсюда вероятность, что по глоточку алкоголя вы будете делать чаще.

3. Смешивать можно, но не нужно

В народе есть много легенд: нельзя повышать градус, нельзя понижать градус, нельзя мешать напитки. Что из этого правда?

На протяжении застолья пить разные напитки можно. Например, весь вечер можно употреблять коньяк, а под бой курантов - немного шампанского. В таком случае проблем со смешиванием быть не должно.

Неприятности могут случиться, если вы начнете с коктейля, потом перейдете на шампанское, затем - на крепкий алкоголь. Ваш желудок будет в шоке от разного алкоголя, а вы попросту не сможете контролировать свою норму. Именно по этой причине обычно и напиваются больше положенного те, кто предпочитают экспериментировать с напитками.

Также наркологи уверены, что плохо в больших количествах пить цветной алкоголь. В основном это крашенные напитки - красные, желтые, синие, которые называют женскими. Выпить бокал коктейля - неплохо и вкусно. Но для употребления на протяжении всего вечера выбирайте белое вино и мартини, коньяк, виски, водку.

Шампанское пить на протяжении всего вечера тоже не стоит. Газы не могут хорошо повлиять на ваш организм.

4. Запивайте правильно и завершайте чаем

Не забывайте, что правильно запивать - это тоже часть успеха.

Но для начала запомните, что во время длительной вечеринки нужно просто побольше пить воду. Она обязательно должна быть без газа, можно добавить в нее дольку лимона.

Пить газированные напитки на протяжении всего вечера не стоит. Лучше без газа. Выбирайте кисло-сладкие компоты, узвар, морс.

Завершить праздник лучше зеленым чаем - это идеальный вариант для вашего здоровья. Но ни в коем случае не пейте кофе - скорее всего, скорее вы ляжете спать, а сердце будет выскакивать из груди и не даст уснуть.

5. Другие важные советы

Некоторые люди перед большим застольем пьют активированный уголь, полисорб и подобные средства. Некоторые среди дня выпивают рюмочку, "чтобы организм привык к алкоголю".

Все это допустимо и может пойти на пользу. Но помните: никакой сорбент и никакие советы врачей не спасут, если вы не будете себя контролировать и выпьете откровенно много.

Перед праздником заранее настройтесь, что вы пьете в меру - для веселья и хорошего настроения. Никакому человеку не идет быть пьяным - на следующий день будет и очень плохо, и стыдно.

Учитесь говорить "нет" и вовремя завершать вечеринку. Если курите, то строго контролируйте число сигарет. Часто-густо бывает, когда у человека после праздника на самом деле не алкогольное, а никотиновое отравление.

Помните: спиртное - это лишь элемент праздника, причем не самый обязательный. Наслаждайтесь вкусными закусками, придумайте заранее конкурсы и игры, уделите время детям, подготовьте музыкальный плей-лист, прогуляйтесь на улице и полюбуйтесь салютами, позвоните родным.

Праздник имеет много цветов - получите их все, не сводите все к банальной пьянке. С наступающими праздниками!