В исключительной экономической зоне Германии подошли к концу работы по прокладке 2,6 км газопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством трубопровода.

Как ожидается, теперь начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Дании. Она стартует в середине января.

В Nord Stream 2 AG заверили, что "в надлежащий срок проинформируют" о своих дальнейших планах.

"О других деталях мы не можем сообщить", - заявили в компании.

Строительство газопровода "Северный поток - 2", остановленное год назад из-за санкций США, возобновилось 11 декабря, работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии вела баржа "Фортуна".

Между тем в США готовят новый пакет санкций против российского проекта, которые должны нанести ему смертельный удар.

Как писала "Страна", в ФРГ заявили, что США откровенно давят на Германию в отношении "Северного потока - 2".