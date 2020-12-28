По состоянию на понедельник, 28 декабря, мировые цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе торгов, развернувшись вверх на фоне оптимизма по поводу принятия новых мер поддержки экономики США.



Об этом сообщает "Интерфакс".



В частности, стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 МСК в понедельник составляет $51,45 за баррель, что на $0,16 (0,31%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $48,26 за баррель, что на $0,03 (0,06%) выше уровня предыдущих торгов.



По словам главного рыночного стратега Axi Стивена Иннеса такой рост - "это очень впечатляющее ралли на нефтяных рынках". По словам эксперта, которого цитирует MarketWatch, трейдеры делают ставку на то, что стимулирующие меры помогут рынкам преодолеть провал в спросе на нефть в начале первого квартала, пока вакцины от коронавируса не получат более широкого распространения в мире.



Как отмечает Bloomberg, нефтяной рынок завершает год на пессимистичной ноте, поскольку опасения по поводу спроса в краткосрочной перспективе перевешивают оптимизм в связи с начавшейся вакцинацией от Covid-19. Помимо этого, страны ОПЕК+ готовятся с января повысить предложение на 500 тыс. баррелей в сутки.



По словам экономиста Oversea-Chinese Banking Corp. Хови Ли, до конца года ситуация на нефтяном рынке будет спокойной, "однако направление в ближайшие пару дней будет в сторону снижения" из-за новостей о коронавирусе.



К тому же, президент США Дональд Трамп в воскресенье подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, сообщает телеканал CNN. Сам Трамп в своем заявлении о его решении подписать законопроект сообщил, что в понедельник Палата представителей Конгресса проведет голосование по увеличению прямых выплат с $600 до $2 тыс. на человека.



"Страна" сообщала, что в ходе торгов нефть дешевела на фоне опасений из-за распространения в мире нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании.



Также напомним, что сделка между Лондоном и Брюсселем подтолкнула вверх мировые цены на нефть. В документе подчеркивается, что Лондон и Брюссель "подписали первое торговое соглашение, основанное на нулевых пошлинах и нулевых квотах".