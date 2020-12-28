В 2021 году Украина планирует израсходовать 468,4 миллиардов гривен на погашение государственного долга и еще 158,68 миллиардов гривен на его обслуживание. Что составляет больше половины расходной части государственного бюджета на следующий год.

Об этом идет речь в опубликованной в соцсети кратком отчете Министерства финансов о Госбюджете-2021.

Украина в следующем году израсходует 468,4 млрд грн на погашение госдолга и еще 158,68 млрд грн на его обслуживание. Из них 301,4 млрд грн - это размещение ОВГЗ в национальной валюте, 167,5 млрд грн - ОВГЗ в иностранной валюте, 110,8 млрд грн - коммерческие займы, 44,9 млрд грн - займы от международных финансовых организаций и 2,5 млрд грн - официальные займы.

Согласно подписанному президентом Украины Владимиром Зеленским Закону "О Государственном бюджете Украины на 2021, доходы государственного бюджета на 2021 составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тысяч гривен.

Расходы госбюджета на 2021 предусмотрены в сумме 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тысяч гривен.

Это значит, что на выплаты и обслуживание государственного долга Украина потратит почти 58 процентов расходной части бюджета на следующий год.

Ранее "Страна" писала о том, что государственный долг Украины в ноябре вырос и в гривне, и в долларах.

Также мы сообщали, что по данным Счетной палаты, за обслуживание госдолга каждый украинец в 2020 году отдал 3 тысячи гривен.