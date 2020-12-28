В Министерстве образования и науки заявили, что в пробном внешнем независимом оценивании участники смогут выбрать для тестирования только один предмет.



Об этом сообщает пресс-служба Минобразования на своем сайте.



В частности регистрация на пробное ВНО начнется 5 января и продолжится до 19 января включительно. Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно будет на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

"Из-за эпидемиологических угроз в 2021 году каждый участник / каждая участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО", - заявили в пресс-центре.



Также в Минобразования рассказали, что тестирование по всем предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021 года.



"Результаты пробного ВНО-2021 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе определения результатов на сайте УЦОКО, будут опубликованы на их информационных страницах 16 апреля", - добавили в материале.



В 2021 году стоимость пробного ВНО будет отличаться по регионам и будет колебаться в пределах от 195 до 255 грн.



В свою очередь, участники пробного ВНО-2021 смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальный сервис для определения результатов.



Напомним, что Министр образования рассказал, как хочет трансформировать ВНО в Украине. По его словам, ВНО для выпускников школ останется обязательным. Но может проходить в другой форме. Например, в виде теста на IQ.



Также "Страна" сообщала, что Минобразования предлагает сделать тестирование по дополнительным предметам ВНО платным. Ведомство предлагает уточнить категории участников ВНО и внедрить нормы об особенностях подготовки проведения и определения результатов тестирования для выпускников, которые не нуждаются в рейтинговом результате.