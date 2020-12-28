Сотрудники Вистаровского института (США) представили новый препарат, который одновременно эффективно уничтожает многие бактерии и стимулирует иммунную систему человека. Ученые считают, что создали новый тип "иммуно-антибиотиков двойного действия".

О препарате опубликовал материал журнал Nature.

Распространение среди бактерий устойчивости к антибиотикам - одна из главных глобальных угроз современности. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, к середине ХХІ века болезни, вызываемые резистентными инфекциями, будут убивать до 10 миллионов людей в год. Поэтому ученые всего мира постоянно ведут поиск новых антибиотиков и средств, позволяющих атаковать патогены с новых сторон.

В поисках новых антибиотиков специалисты сосредоточились на метаболических путях, которые есть у патогенных бактерий, но отсутствуют у животных, включая людей. Подходящей мишенью оказался немевалонатный путь биосинтеза изопреноидов. Одним из ключевых элементов этого пути служит фермент IspH. Компьютерное моделирование позволило провести широкий поиск в базах данных известных химических соединений. Оценив более чем тысячу разных веществ, ученые выделили несколько наиболее перспективных, способных эффективно связывать белок IspH и блокировать его работу.

Однако оказалось, что такие ингибиторы не способны проникать сквозь клеточную стенку бактерий. Поэтому авторы спроектировали, а затем и синтезировали несколько новых соединений, которые обладают тем же действием на IspH и при этом могут достигать цитоплазмы бактериальных клеток. Полученные вещества тестировали на культурах как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий, с равным успехом подавив их рост.

Более того, в ходе доклинических испытаний на культуре мышиных Т-лимфоцитов было показано, что полученные препараты стимулируют их активность и цитотоксическое действие. Авторы полагают, что такой двойной удар будет иметь особенно мощный эффект в борьбе с инфекциями. Впрочем, им еще предстоит завершить работу над новыми препаратами и провести их полноценные испытания.

Ранее "Страна" приводила прогноз, согласно которому после пандемии коронавируса из-за бесконтрольного увлечения антибиотиками человечеству грозят неизлечимые болезни, передающиеся половым путем.

Мы также писали, что в России разрабатывают лекарство от коронавируса из антител.