Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в 2021 году зарплата украинских врачей будет на уровне 9 тысяч гривен.

Об этом глава МОЗ сказал в интервью Censor.net.

"Исходя из той стоимости, которая заложена на финансирование медицины на следующий год, зарплата врача будет на уровне 9 тысяч в месяц. То есть то, что врач получает сейчас, то же он будет получать и в следующем году. На большее сегодня денег нет", - сказал Степанов.

По его словам, Минздрав в бюджетном запросе закладывал сумму в 225 млрд грн только на Программу медицинских гарантий, в которую входила и стоимость лекарств и зарплата медикам. Общий объем финансирования медицинской сферы Минздрав хотел установить на уровне 296 млрд грн. Сейчас в бюджете на 2021 год на финансирование медицины выделено 123 млрд грн.

Степанов добавил, что были повышены тарифы на лечение инсультов, инфарктов, экстренную медпомощь, медикам с сентября выплачиваются надбавки. Также 300% надбавок получают те медработники, которые работают в ковид-больницах.

"Сейчас врачи, которые работают в "ковидных" больницах, благодаря 300%-м надбавкам, получают около 30 тысяч гривен в месяц", - сказал Степанов.

В сентябре Степанов говорил, что Минздраве при формировании предложений по бюджету на следующий год прописал повышение заработной платы врачам до 22-25 тысяч гривен минимум.

А по словам Дениса Шмыгаля, заработная плата украинских медиков будет повышена до европейского уровня в 2023 году, поскольку расходы на медицину составят 5% от ВВП.