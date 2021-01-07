С Рождеством Христовым 7 января 2021 года. Фото с сайта Pixabay
С Рождеством Христовым 7 января 2021 года. Фото с сайта Pixabay

Сегодня, 7 января 2021 года, православные христиане отмечают Рождество Христово. Этот холодный зимний день ознаменован чудесным событием - появлением на свет младенца Иисуса! 

Накануне, в Сочельник, прихожане посещали службу в храме, молились и прославляли Господа нашего. А 7-го Рождество отмечается уже в кругу семьи. Хозяева накрывают на стол, приглашают родственников и друзей. 

После поста, который продолжался на протяжении 40 дней, на стол ставят запечную утку, курицу или гуся - это главное блюдо. Пекут пироги и сладости, делают заливное, наливают вино (подробнее - что приготовить на Рождество). 

Из-за пандемии в 2021 году не со всеми близкими есть возможность встретить Рождество по юлианскому календарю вживую. Поэтому не забудьте позвонить им по телефону: пожелать здоровья, исполнения мечт, карьерных успехов, личного счастья и всего-всего.

Не лишним будет и отправить смс со стихотворением и красивейшей открыткой - их варианты мы публикуем для читателей "Страны" ниже. 

Картинки и открытки с Рождеством Христовым 2021

с Рождеством Христовым!

С Рождеством вас поздравляю,
Счастья и добра желаю.
Ангел пусть вас бережёт
От печалей и невзгод.

Пусть на путь он вас наставит
И здоровья вам прибавит,
Пусть в душе цветут цветы
И сбываются мечты!

с Рождеством

Поздравляю с Рождеством!
Пусть Ангел вас оберегает.
Пусть благодать своим теплом
От бед и горя защищает.

Пусть в этот день, и в этот час
Господь обнимет ваши плечи.
Пусть небо каждому из нас
Дарует радость, свет, удачу!

с Рождеством гиф

Пускай с утра в окошко вам заглянет
В чудесный этот праздник луч добра,
С благословенья божьего пусть станет
День завтрашний прекрасней, чем вчера!

Достаток пусть ваш дом не покидает,
Здоровье не подводит никогда,
Все беды пусть подальше отступают,
Счастливого Христова Рождества!

счастливого Рождества

В зимний праздник самый светлый,
В день Христова Рождества,
В жизнь войдет пусть незаметно
Много-много волшебства!

Все, что сердце пожелает —
Счастья, радости, любви,
Все пусть Ангел посылает,
Только загадаешь ты!

с Рождеством 2021

В день Христова Рождества
Благодати вам желаю.
Пусть небесная звезда
Вас в пути оберегает.

Среди всех земных дорог
Озаряет ту, что нужно.
И ведет за руку Бог,
Вера — спутницею служит!

с Рождеством Христовым 2021

В небесной тишине далёкой
Всё дышит чудным волшебством.
Примите наши поздравления
С Христовым славным Рождеством!

Тепло души пусть согревает
Часы и дни, и все года.
Пускай дорогу освещает,
Вам, путеводная звезда.

открытка с Рождеством

С Рождеством Христовым!
Пусть хранит Вас Бог!
Беды и несчастья
Не пустит на порог!

Пусть наполнит сердце
Светом и теплом!
Пусть добро и радость
Принесет в Ваш дом!

картинка с Рождеством

Я от души тебе желаю в Рождество,
Чтобы все доброе, что есть на этом свете,
В твой дом сегодня обязательно пришло,
Пускай Господь твои желания заметит!

Пусть этот светлый праздник навсегда
Тебя избавит от печалей и забот!
Пускай же к счастью путеводная звезда
Тебя скорее, друг мой, приведет!

поздравление с Рождеством

З Рождеством Христовим, з святом
Щиро вас вітаю!
В цей прекрасний день багато
Щастячка бажаю.

Хай довкола завжди буде
Людяність й тепло,
Мир й добробут в дім прибудуть
Й принесуть добро!

з Різдвом Христовим

Привітаю вас сьогодні
Від душі з святим Різдвом,
Благодать нехай Господня
Вас накриє рукавом.

Хай від болю, сліз і смутку
Хоронять вас небеса,
Зірка славна Віфлеємська
Хай дарує чудеса.

з Різдвом Христовим вірші

Хай свято світлого Різдва
Прийде до вас із добрими вістями,
Щоб весело лунала коляда,
Щоб радісно було вам до нестями.

Щоб всі дари, що в світі є, прийшли
Сьогодні в день святий до вас в родину,
Щоб ви в достатку доброму жили,
Та радість примножали щохвилини!

Христос народився славімо його

З Різдвом Христовим всіх вітаю,
Здоров’я я усім бажаю.
Хай у ваш дім прийде кохання,
Нехай здійсняться сподівання.

У день Різдва також бажаю,
Добра у серці та душі.
Різдвяна зірка хай вам сяє,
Життєвий шлях ваш освящає.

з Різдвом Христовим привітання

Сім’ю щиро вашу вітаю,
І в день цей зимовий бажаю,
В здоров’ї, турботі і злагоді жити,
Не мати причин, щоб тужити,
Хай буде це свято казковим,
Вітаю з Різдвом Христовим!

с Рождеством гифка

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