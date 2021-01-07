Сегодня, 7 января 2021 года, православные христиане отмечают Рождество Христово. Этот холодный зимний день ознаменован чудесным событием - появлением на свет младенца Иисуса!

Накануне, в Сочельник, прихожане посещали службу в храме, молились и прославляли Господа нашего. А 7-го Рождество отмечается уже в кругу семьи. Хозяева накрывают на стол, приглашают родственников и друзей.

После поста, который продолжался на протяжении 40 дней, на стол ставят запечную утку, курицу или гуся - это главное блюдо. Пекут пироги и сладости, делают заливное, наливают вино (подробнее - что приготовить на Рождество).

Из-за пандемии в 2021 году не со всеми близкими есть возможность встретить Рождество по юлианскому календарю вживую. Поэтому не забудьте позвонить им по телефону: пожелать здоровья, исполнения мечт, карьерных успехов, личного счастья и всего-всего.

Не лишним будет и отправить смс со стихотворением и красивейшей открыткой - их варианты мы публикуем для читателей "Страны" ниже.

Картинки и открытки с Рождеством Христовым 2021

С Рождеством вас поздравляю,

Счастья и добра желаю.

Ангел пусть вас бережёт

От печалей и невзгод.

Пусть на путь он вас наставит

И здоровья вам прибавит,

Пусть в душе цветут цветы

И сбываются мечты!

Поздравляю с Рождеством!

Пусть Ангел вас оберегает.

Пусть благодать своим теплом

От бед и горя защищает.

Пусть в этот день, и в этот час

Господь обнимет ваши плечи.

Пусть небо каждому из нас

Дарует радость, свет, удачу!

Пускай с утра в окошко вам заглянет

В чудесный этот праздник луч добра,

С благословенья божьего пусть станет

День завтрашний прекрасней, чем вчера!

Достаток пусть ваш дом не покидает,

Здоровье не подводит никогда,

Все беды пусть подальше отступают,

Счастливого Христова Рождества!

В зимний праздник самый светлый,

В день Христова Рождества,

В жизнь войдет пусть незаметно

Много-много волшебства!

Все, что сердце пожелает —

Счастья, радости, любви,

Все пусть Ангел посылает,

Только загадаешь ты!

В день Христова Рождества

Благодати вам желаю.

Пусть небесная звезда

Вас в пути оберегает.

Среди всех земных дорог

Озаряет ту, что нужно.

И ведет за руку Бог,

Вера — спутницею служит!

В небесной тишине далёкой

Всё дышит чудным волшебством.

Примите наши поздравления

С Христовым славным Рождеством!

Тепло души пусть согревает

Часы и дни, и все года.

Пускай дорогу освещает,

Вам, путеводная звезда.

С Рождеством Христовым!

Пусть хранит Вас Бог!

Беды и несчастья

Не пустит на порог!

Пусть наполнит сердце

Светом и теплом!

Пусть добро и радость

Принесет в Ваш дом!

Я от души тебе желаю в Рождество,

Чтобы все доброе, что есть на этом свете,

В твой дом сегодня обязательно пришло,

Пускай Господь твои желания заметит!

Пусть этот светлый праздник навсегда

Тебя избавит от печалей и забот!

Пускай же к счастью путеводная звезда

Тебя скорее, друг мой, приведет!

З Рождеством Христовим, з святом

Щиро вас вітаю!

В цей прекрасний день багато

Щастячка бажаю.

Хай довкола завжди буде

Людяність й тепло,

Мир й добробут в дім прибудуть

Й принесуть добро!

Привітаю вас сьогодні

Від душі з святим Різдвом,

Благодать нехай Господня

Вас накриє рукавом.

Хай від болю, сліз і смутку

Хоронять вас небеса,

Зірка славна Віфлеємська

Хай дарує чудеса.

Хай свято світлого Різдва

Прийде до вас із добрими вістями,

Щоб весело лунала коляда,

Щоб радісно було вам до нестями.

Щоб всі дари, що в світі є, прийшли

Сьогодні в день святий до вас в родину,

Щоб ви в достатку доброму жили,

Та радість примножали щохвилини!

З Різдвом Христовим всіх вітаю,

Здоров’я я усім бажаю.

Хай у ваш дім прийде кохання,

Нехай здійсняться сподівання.

У день Різдва також бажаю,

Добра у серці та душі.

Різдвяна зірка хай вам сяє,

Життєвий шлях ваш освящає.

Сім’ю щиро вашу вітаю,

І в день цей зимовий бажаю,

В здоров’ї, турботі і злагоді жити,

Не мати причин, щоб тужити,

Хай буде це свято казковим,

Вітаю з Різдвом Христовим!