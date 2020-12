В Китае на Рождество в возрасте 39 лет умер основатель студии Yoozoo, известной по браузерной игре-стратегии Game of Thrones: Winter Is Coming, Ци Линь. После вскрытия в его крови нашли яд. В отравлении подозревают коллегу Ци.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на полицию Шанхая.

По данным полиции, фамилия главного подозреваемого - Сюй. Этого мужчину уже задержали. Местные издания полагают, что речь идет о Яо Сюе, который возглавляет кинопроизводственное отделение Yoozoo.

Мотивы отравителя, а также подробности инцидента в духе "Игры престолов" неизвестны. В прессе появлялась информация, что яд Линю могли подсыпать в чай пуэр.

Ци Линь основал Yoozoo в 2009 году и руководил ею до конца жизни. Студия специализируется на браузерных и мобильных играх.

Кроме Game of Thrones: Winter Is Coming, среди ее самых популярных разработок можно назвать MMORPG League of Angels, Drakensang Online и DarkOrbit. Состояние молодого отравленного магната оценивается в 1,3 млрд долларов.

