В эту среду, 30 декабря, американская лотерея Powerball проведет свой последний тираж в 2020 году. А это значит, что у вас есть шанс сделать себе прекрасный новогодний подарок – $363 миллиона! Возможно, вы удивитесь, но и вы, наравне с американцами, имеете шанс стать победителем!

Что такое Powerball и как в него выигрывают?

Powerball (Пауэрбол) – это популярное американское лото, которому принадлежит рекорд за крупнейший джекпот в истории – $1,58 млрд. Тот тираж, прошедший в январе 2016 года, был выигран сразу тремя билетами, каждый из которых принес счастливому владельцу чуть более полумиллиарда долларов.

Хотя сумма, которая будет разыграна в эту среду далека от того рекорда, речь все еще идет о потрясающем призе, и он может быть сорван в любой момент. Так что же нужно сделать, чтобы его выиграть? Все достаточно просто: победителем лотереи станет участник, которому удастся угадать 6 чисел: 5 основных, из диапазона 1-69, а также одно дополнительное (число "Пауэрбол") от 1 до 26.

Но на этом волшебство Powerball не заканчивается! Если вам удастся угадать лишь 5 основных номеров (без дополнительного), вы все равно станете миллионером! Такое совпадение принесет вам гарантированный приз в $1 млн!

Как играть в Пауэрбол из-за границы? theLotter спешит на помощь!

Хотя билеты Powerball продаются только на территории США, вам отнюдь не обязательно бежать за билетами на самолет. Вы можете участвовать в тиражах по интернету. Как может подтвердить М.М. из Ирака, выигравший в 2015 году джекпот Мегабакс Орегон в $6,4 млн, это на 100% законно, и в случае выигрыша у вас не возникнет проблем с получением полагающегося вам приза.

Играть из-за границы вам поможет theLotter – ведущий сервис покупки лотерейных билетов, позволяющий фанатам лотерей играть в зарубежные лотереи с 2002 года. Вот, как вы можете стать одним из них:

Откройте аккаунт на сайте TheLotter

Выберите Powerball (или любую другую из доступных на сайте лотерей)

Отметьте номера и дополнительные игровые опции

Подтвердите ваш заказ

Дождитесь тиража

Расскажем также о том, что происходит "за кулисами". По получении вашего заказа, местный агент сервиса в стране проведения лотереи покупает от вашего имени и заполнит его в соответствии с выбранными вами номерами. Затем билет будет помещен в сейф, но вы в любое время сможете ознакомиться с его копией в соответствующем разделе в вашем аккаунте на сайте.

Ну и самое главное – никаких комиссионных! В случае выигрыша, весь приз, после вычета налогов – ваш! Играя на theLotter, вы платите только один раз – в момент подтверждения заказа. Услуги сайта оплачиваются посредством наценки на стоимость билета, поэтому его цена на сайте будет немного выше, чем в торговой точке.

Играйте в Пауэрбол!

Новый год уже на носу, так почему бы вам не сделать себе подарок в виде шанса начать 2021 с приза в $363 миллиона?!

Желаем удачи! И, пожалуйста, играйте ответственно!