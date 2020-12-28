На внеочередном заседании 28 декабря правительство Украины установило с 1 января тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч (сейчас действует тариф 0,90 грн/кВт-ч на первые 100 кВт-ч). Такой тариф будет действовать до 31 марта 2021 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Проект Минэнерго по спецобязательствам на рынке электроэнергии предусматривает продление с 1 января по 31 марта 2021 года спецобязательств, установление на период до 31 марта фиксированной цены для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВ-ч с НДС и продажу "Энергоатомом" электроэнергии в рамках ПСО по двусторонним договорам "Гарантированному покупателю" по цене 150 грн/МВт-ч", – представил проект решения и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко.

Событие прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

Сейчас эта новость идёт под заголовками "Кабмин продлил режим ПСО на электроэнергию до 31 марта". Но на самом деле ПСО продлено с повышением цены для населения почти в два раза. Суровый новогодний подарок украинцам от правительства.

О причинах этого шага "Страна" подробно писала здесь.

Мы также сообщали, что премьер Шмыгаль Денис поручил Витренко проверить цены газ для населения.