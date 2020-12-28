В понедельник, 28 декабря, Кабинет министров Украины воссоздал Министерство аграрной политики путем отмены его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019 году.

Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания.

"Это, по сути, дает старт созданию нового Министерства аграрной политики", - заявил министр экономики Игорь Петрашко.

Напомним, что в четверг, 17 декабря, Верховная Рада назначила директора Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия. "За" проголосовали 242 народных депутатов.



Также "Страна" сообщала, что Рада снизила ставку НДС для аграриев. Документ подразумевает снижение с действующих 20% до 14% ставки НДС по операциям по поставке на таможенную территорию Украины для аграрного сектора.