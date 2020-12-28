Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил новоназначенному и.о. министра энергетики Юрию Витренко совместно с Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) провести аудит составляющих цен на газ для бытовых потребителей (населения), которая в январе 2021 года должна подняться на 14%. Об этом глава правительства написал в своем телеграм-канале.

"Необходимо провести аудит формирования тарифов и снижение тех составляющих тарифа, которые являются несправедливыми и неоправданными с точки зрения рынка. Это касается и вопроса тарифа на транспортировку газа и газовых коэффициентов", - говорится в сообщении.

"Также Минэнерго до 25 января 2021 должен представить на рассмотрение правительства и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины. Обновление баланса должно показать всем украинцам, что правительство понимает проблемы отрасли и ищет компромисс между социальной составляющей и интересами бизнеса", - добавил Шмыгаль.

Также премьер сообщил, что "Нафтогаз" предлагает к продаже для бытовых потребителей природный газ по одной из самых низких цен на рынке. В связи с этим Денис Шмыгаль сам подал заявку на обслуживание в государственной компании.

"Недавно я лично подал заявку на смену поставщика газа, сделал это онлайн за несколько минут, и посчитал, что экономия для моего домохозяйства составит порядка 30%. Сегодня у нас рынок и разные поставщики газа предлагают разные цены. К счастью, сегодня очень оперативно и легко, например, через приложение Приват24 или на сайте "Нафтогаза" можно очень быстро регистрировать заявки на изменение договора", - отметил Шмыгаль.

Напомним, что в понедельник, 21 декабря, Кабинет министров Украины на экстренном внеочередном заседании рассмотрел кадровые вопросы в государственных ведомствах и назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики с урезанными полномочиями.

Ранее же, 17 декабря, Верховная Рада не поддержала кандидатуру Витренко на пост первого вице-премьера и министра энергетики. Что, по информации источника "Страны" в Офисе президента Украины, привело президента Владимира Зеленского в негодование.

Ранее "Страна" писала о том, что топ-менеджерам "Нафтогаза" в 2021 году поднимут зарплату более чем в 1,5 раза.

Также мы сообщали, что тарифы на газ для населения в январе побьют исторический рекорд и выясняли, сколько придется платить украинцам.