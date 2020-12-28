В преддверии Нового года, согласно синоптическим прогнозам, в Украине будет весенняя погода. В некоторых областях нашей страны температура поднимется до 14 градусов тепла.



Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.



29 декабря в Украине днем ожидается +5...+9 градусов, в южной части +7...+14 градусов. В северо-восточной части будет прохладнее, дневная температура будет колебаться от ноля до 4 градусов тепла.



Северные и западные регионы страны накроют осадки - преимущественно дожди, только в ночное и утреннее время может идти мокрый снег. В остальных областях будет ветреная, но сухая погода.



В Киеве также ближайшей ночью ожидается дождь и мокрый снег, который закончится днем. Температура воздуха ночью будет около нуля, возможен гололед. Днем в столице столбики термометров покажут +5...+7 градусов.



"К концу 2020-го года и в начале 2021-го в Украине будет преобладать теплая, почти весенняя погода", - добавила синоптик Наталья Диденко.







Напомним, что спасатели из-за непогоды объявили в Украине І уровень опасности. В Украине предупреждают автомобилистов о необходимости быть внимательными.



Также "Страна" сообщала, какой будет в Украине погода на Новый год.