В Конституционном суде (КС) заявили, что Конституция Украины предусматривает исчерпывающий перечень оснований прекращения полномочий судьи КС Александра Тупицкого и увольнения его с должности.



Об этом сообщает пресс-служба КС на своем сайте, комментируя отправленное Офисом генпрокурора президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении главы КС Александра Тупицкого от должности.



"Указанную норму Конституции Украины логично связывать с положениями статьи 149 Конституции Украины в аспекте независимости и неприкосновенности судей Конституционного суда Украины. Поэтому решение вопроса об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины, главы и его заместителя в соответствии с положениями части второй статьи 154 УПК Украины, на основании решения следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного разбирательства будет противоречить статье 149-1 Конституции Украины", - отметили в суде.



В частности, согласно первой части статьи 149 Конституции Украины полномочия судьи КС прекращаются в случае:

завершения им срока полномочий;

достижения 70 лет;

прекращения гражданства Украины или получения гражданства другой страны;

вступление в силу решения суда о признании его пропавшим без вести или скончавшимся;

признание недееспособным или ограниченно дееспособным;

вступления в силу обвинительного приговора за совершение им преступления или смерти судьи.

Во второй части статьи 149 указано, что основаниями для увольнения судьи КС являются:

его неспособность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;

нарушение им требований относительно несовместимости, совершение им существенного дисциплинарного проступка;

грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями;

подача им заявления об отставке или об увольнении с должности по собственному желанию.

"Других оснований для прекращения полномочий судьи Конституционного суда Украины или для увольнения его с должности Основной закон Украины не содержит", - добавили в КС.

То есть, исходя из конституционных и законодательных предписаний, полномочия судьи КС прекращаются только в случае наступления определенного события или фактических обстоятельств, подтвержденных соответствующим актом.

"Следовательно, решение об увольнении судьи Конституционного суда Украины от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного закона Украины, принимается исключительно Конституционным судом Украины, и ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него", - заявили в пресс-центре.



Также вопрос увольнения судьи КС с должности при отсутствии его собственной инициативы является невозможным без применения мер от его незаконного увольнения, что обусловлено принципом независимости суда.



К тому же, для принятия решения об увольнении судьи КС, согласно Конституции Украины, необходимы по меньшей мере 12 голосов судей КС. В обратном случае, судья продолжает выполнение обязанностей.



"Ни один орган или должностное лицо не может принять иное решение по такому судье", - подчеркнули в суде.



В пресс-центре сообщили, что исходя из конституционного статуса судей КС и учитывая специфику их назначения различными ветками власти, в суде считают, что положение ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно которому вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом Украины, решается президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством, не может быть применено в отношении судей КС, назначенных президентом.



В ином случае, можно утверждать о неравном правовом статусе судей Конституционного суда Украины, и, фактически, снижение соответствующих гарантий для судей Конституционного суда Украины, что противоречит положениям статьи 149 Конституции Украины.

В тоже время, телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что Офис президента все нашел определенную лазейку в законодательстве для отстранения Тупикцого.

"Согласно ч. 3 ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса президент может отстранить от исполнения обязанностей лиц, которые были им назначены, на основании ходатайства органов прокуратуры. А Тупицкий назначен судьей как раз по квоте президента.

Конечно, спорный вопрос - распространяется ли эта норма на судей КСУ, которые не подчинены президенту (это вообще другая ветвь власти).

Но, если будет на то воля и желание, президент ее вполне может использовать и отстранить Тупицкого", - пишет телграм-канал.



Напомним, что Тупицкого еще 29 октября вызывали в ГБР на допрос по делу об оказании влияния на деятельность хозяйственных судов ради вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов. В Госбюро расследований глава КСУ не явился.



По данным "Страны", подозрение ему будет вручено по статьям 384 ("Введение в заблуждение суда") и 386 ("Препятствование появления свидетеля") УК. Кроме того, в свете того, что активизировалось расследование еще одного дела, в котором фигурирует Тупицкий, - а именно о незаконном увольнении с поста главы КСУ его прежнего руководителя Станислава Шевчука, не исключено, что подозрение вручат по этому производству.



Сегодня, 28 декабря, Александр Тупицкий не явился на процессуальные действия в Офис генпрокурора. В соответствии с чем в Офисе генерального прокурора направили по почте уведомление о подозрении.



Позже в КСУ сообщили, что Тупицкий не явился в Офис генпрокурора по уважительной причине. И у него нет намерений уклоняться от процессуальных действий.