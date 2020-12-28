Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование по делу сына бывшего первого заместителя секретаря СНЮО Олега Гладковского, Игоря, которого подозревают в хищении почти миллиона гривен.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"Завершено досудебное расследование по подозрению лица в получении 950 тысяч гривен неправомерной выгоды за влияние на принятие решения генеральным директором Государственной компании "Укрспецэкспорт". 28 декабря 2020 стороне защиты открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины ( "Злоупотребление влиянием") ", - говорится в сообщении.

По данным следствия Гладковський вместе с еще рядом лиц в 2015-2017 годах реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

Следствие настаивает, что "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома".

За один из таких договоров подозреваемый по делу получил 950 000 грн неправомерной выгоды. Следствие считает, что это не единственный случай противоправной деятельности - остальные фактов пока изучают.

Следствие установило восемь участников коррупционной схемы, реализованной при участии ООО "Оптимумспецдеталь". Из них два человека осуждены, трое - на скамье подсудимых. Еще трое остаются подозреваемыми.

В рамках расследования установлено, что за время действия схемы при участии ООО "Оптимумспецдеталь", ДК "Укроборонпрома" поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн, из которых 25,77 - налог на добавленную стоимость, 23,57 - налог на прибыль.

Санкция статьи которую инкриминируют Гладковскому-младшему предусматривает штрафом от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 11,900 до 17 тысяч гривен) или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее "Страна" писала о том, что НАБУ завершило расследование против Гладковского-Свинарчука по делу о хищениях в оборонном заказе.

Также мы сообщали, сколько людей село за схемы Свинарчука-Гладковского.