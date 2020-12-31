Канун Нового 2021 года - самое время для первых поздравлений, последних приготовлений и новогодних фильмов, которые дарят праздничное настроение в последний день уходящего года.

Часто в героях таких фильмов, где происходят чудеса и волшебство, можно угадать кого-то из родных, знакомых или даже себя. Предлагаем читателям праздничный новогодний гороскоп, в котором мы сравнили известных киноперсонажей с каждым из двенадцати знаков Зодиака.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Богач и гений, который порой бывает черствым и чересчур самодостаточным, напоминающим хладнокровного бизнесмена Фрэнка Кросса из фильма "Новая рождественская сказка 1988". Вашим близким иногда бывает непросто растопить лед в вашем сердце. Постарайтесь проявить интерес к чему-то, помимо собственного капитала и измениться самостоятельно, не дожидаясь, когда в судьбу вмешаются сверхъестественные силы.

Билл Мюррей в роли циничного магната Фрэнка Кросса

Телец (21 апреля - 21 мая)

Телец похож на кузнеца Вакулу из киносказки "Вечера на хуторе близ Диканьки, 1961" и готов хоть черта лысого оседлать, чтобы угодить близким. Наверняка не нужно пересказывать историю, как в ночь на Рождество Вакула отправляется на поиски царских черевичек для капризной красавицы Оксаны. Представители этого знака Зодиака не останавливаются перед трудностями. На пути к цели они упорно разбираются как со своими проблемами, так и с врагами.

Слова "Из-под земли достану" стали отчасти жизненным кредо представителей этого знака Зодиака. В поступках их отличает планомерность и логика. Тельцы умеют подавлять гнев и раздражение, но когда кто-то в их окружении перейдет черту, они атакуют обидчика. При этом Тельцы предпочитают тихую размеренную жизнь и будут рады встретить Новый год в уютном доме за семейным ужином.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Это вечные авантюристы, любители приключений и гениальные дипломаты, способные любого уговорить на что угодно. Они напоминают героиню фильма "Кудряшка Сью 1991". Эта сообразительная малышка-сиротка находится на попечении бродяги-афериста Билла Дансера. Ребенок всякий раз делает жизнь своего старшего друга удачливее. Легкая ирония делает веселую малышку с бесстрашным характером запоминающейся окружающим.

Так и Близнецы привыкли решать жизненные проблемы не силой, а изобретательностью и остроумием, виртуозно защищаясь от атак своих противников и переубеждая их силой слова. И надо признать, что это всякий раз срабатывает безупречно!

Рак (22 июня - 22 июля)

Раки - чуткие и заботливые родители, обожающие детей и бережно относящиеся к семейным традициям. Они привязываются к людям настолько, что те становятся их близкими, буквально второй семьей. Женщины этого знака - копия героини фильма "Каникулы в Простоквашино 1980", которая способна на лыжах дойти куда угодно, чтобы успеть встретить Новый год с семьей.

Конечно, Раки очень сильно зависят от любви и эмоций, поэтому они так сентиментальны и порой ранимы.

Лев (23 июля - 23 августа)

Лев не мыслит Новый год без веселья, танцев, красивых нарядов, фонтанов с шампанским и конечно же, музыки, подарков и конкурсов. Они любят удивлять и очаровывать, подобно героине новогодней комедии Рязанова "Карнавальная ночь 1956" Леночки Крыловой, которая подготовила необычную новогоднюю концертную программу с цирковыми номерами, фокусниками и даже клоунами. Поэтому не удивляйтесь, если в вашей компании 31 декабря окажется представитель огненного знака Зодиака. Прекрасное настроение на весь вечер вам обеспечено!

Каждый мечтает попасть на вечеринку ко Льву. Все просто обожают этого заводилу. Его безукоризненные манеры и широкая улыбка покорят всех. Это прирожденный лидер, для которого важны не столько почет и слава, сколько всеобщий восторг и обожание.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Дева отличается расчетливостью и продуманностью, запасливостью и эффектностью. Этот знак Зодиака способен собрать самый сложный пазл из мелких деталей, склонен разгадать любую загадку, ни за что не согласится на праздничный сценарий, который придуман без его участия. У представителей этого знака всегда безукоризненная внешность, острый ум и строгий порядок в делах.

Впрочем, в канун Нового года у Дев может накопиться масса незавершенных дел, как у героини фильма "Ноэль 2004" Нины (актриса Пенелопа Крус), которая накануне Рождества решается уйти от своего жениха Майка и переехать к родственникам. По пути домой девушка встречает таинственную Розу, а ее жених - незнакомого прежде вдовца. И эти встречи навсегда меняют жизни героев, которым суждено вдруг найти самих себя под Новый год.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Это те, кого невозможно забыть, повстречав хоть единожды на своем пути. Харизматичные, остроумные, зрящие в корень проблемы. В их жизни все разложено по полочкам и тщательно структурировано. Представители этого знака Зодиака одновременно практичны и романтичны, что позволяет им верить в волшебство и самим создавать сказочное настроение для родных.

Это современное воплощение принцессы из фильма "Щелкунчик и Крысиный король, 2010". Весы только на первый взгляд могут показаться беззащитными, но внутри у них - стальной стержень, который помогает не только держать все под своим контролем, но и отвоевывать сказочное королевство, если придется.

И когда вокруг целый круговорот воздыхателей, в жизни всегда появляется обаятельный и надежный Щелкунчик, из-за которого все идет не по изначальному сценарию, зато увлекательно и со счастливым финалом.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Скорпион - бунтарь против существующих законов и правил. Представитель этого знака Зодиака способен скрывать свой внутренний мир за семью замками от посторонних лиц. При этом Скорпионы отличаются сильной волей и высокой чувствительностью.

Они любят эксперименты, которые другим могут казаться невозможными. А их самокопание может показать весьма нелицеприятную внутреннюю сущность этих саркастичных героев. Это настолько яркий знак Зодиака, что его образ сопоставим разве что с "Гринчем, похитителем Рождества 2000".

Ну, а что? Вы видели хоть раз обиженного Скорпиона, которому кто-то имел неосторожность испортить Новый год?! Будьте уверены, что зеленый и волосатый отшельник сделает все возможное, чтобы отомстить раз и навсегда. Посему, старайтесь не испортить своему мужу, жене или начальнику-Скорпиону настроение, чтобы не появился вероломный Гринч.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Это Герда из фильма про "Снежную королеву 1966", которая наперекор всему старается помочь близкому человеку. Она инстинктивно и самоотверженно борется за жизнь Кая, который попал в ледяной плен. Ее слезы способны растопить его ледяное сердце. Во время приключений Герда обретает много полезных знакомств и учится новому даже у тех, кто был по отношению к ней несправедлив. В этом плане она даже способна облагодетельствовать своих обидчиков, преподнесших ей жестокий жизненный урок.

Такая же сущность у женщины-Стрельца, в которой зашкаливают энергия и энтузиазм. Она не боится ни хитроумных ловушек, ни таинственных существ, может говорить прямо все то, о чем думает. И порой ее слова звучат дерзко и бестактно. Это человек, который привык спасать мир, при этом всякий раз одерживая победу над злодеями всех мастей. Даже в трудные моменты Стрельцы способны рассмешить и воодушевить любого, позабыв о своих невзгодах.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Козерог всегда прекрасно выглядит и знает, что нужно делать в любой непредвиденной ситуации. Правильно: начинать новую жизнь, менять вид спорта, одежду или прическу! Что и делают героини "Отпуска по обмену, 2006" в исполнении Камерон Диаз и Кейт Уинслет, которые решаются поменяться домами на разных континентах. При этом Козероги больше похожи на роскошную Аманду из Калифорнии, которая убегает от старых проблем за 10 000 километров.

Она виртуозно выходит из любого неудобного положения и может позволить себе ненадолго выйти из образа супердивы, чтобы поваляться перед телеком в домашних тапочках. И, конечно, это срабатывает!

Водолей (21 января - 19 февраля)

Это находчивый и иногда несносный представитель Зодиака, который за крепким словцом в карман не лезет. Общительный и коммуникабельный настолько, что заговорит кого угодно: от кассира супермаркета до аферистов или жуликов, прокравшихся в дом в канун Рождества.

Герой новогоднего фильма "Один дома" хоть и остался без семьи, продолжает наслаждаться жизнью и заниматься перевоспитанием двух воров. Можно предположить, что настоящее призвание Кевина Маккаллистера - педагогика по тому, как мастерски он расправляется с преступниками, расставляя ловушки.

Юное создание не теряется ни при каких обстоятельствах, проявляет юмор и демонстрирует чудеса изобретательности. Так что грабителям приходится не единожды пожалеть о встрече с этим милым крошкой.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Чудаковатые и в то же время тонкие по своей душевной организации прототипы героини фильма "Дневник Бриджит Джонс 2001", которые не откажутся от прочтения очередной серии книг по саморазвитию и даже готовы наизусть пересказать друзьям особо впечатляющие отрывки. Каких только рецептов на себе не перепробовали Рыбы: они не раз начинали вести дневник и даже писали стихотворения.

Новый год с Рыбами - это прекрасный и ужасный праздник одновременно, потому что представители этого знака Зодиака - это смесь взбалмошных мыслей, страшных тайн и сокровенных желаний. И где-то за всем этим спрятана необходимость в близком человеке, с которым можно посмеяться от души или поругаться, вляпаться в очередную историю или отправиться в захватывающее путешествие. Главное - никогда не повторять одни и те же ошибки, а двигаться вперед и совершать новые! А еще - постараться быть более снисходительным к окружающим! Особенно, если это адвокат Марк Дарси.

С наступающим!