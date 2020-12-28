Второго шахтера, которого завалило горной породой на шахте "Золотое" ГП "Первомайскуголь" в Луганской области, нашли мертвым.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своей странице в Facebook.

"Под завалами находились два работника, с одним из которых была связь. В настоящее время одному из шахтеров удалось выбраться на поверхность, второй найден погибшим", - рассказали в полиции.

По факту трагедии открыто уголовное производство по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью). Сейчас ликвидация аварии продолжается.

Напомним, в понедельник утром, 28 декабря, стало известно, что двое горняков шахты "Золотое" попали под завал. Одному из горняков удалось выбраться на поверхность. От госпитализации он отказался.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге произошел обвал на шахте. В результате пострадал один рабочий.

Также рассказывали об обвале на шахте во Львовской области. Тогда погибли два горняка.