Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса Covid-19 англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и российского центра "Гамалея" будет давать иммунитет на два года.



Об этом сообщает агентство "РИА Новости" в понедельник, 28 декабря.



"Комбинированная вакцина "Спутник V" и Astrazeneca будет давать иммунитет на два года", - отметили в материале, ссылаясь на слова главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.



Напомним, что российский центр "Гамалея" и AstraZeneca подписали соглашение о сотрудничестве. Это первое в мире соглашение производителей вакцин о совместной работе.



Также "Страна" сообщала, что ошибка в испытаниях вакцины AstraZeneca помогла улучшить ее эффективность. Во время испытания подопытным людям сначала вводили половину дозы препарата, а спустя месяц полную дозу. В результате вакцина показала эффективность более 90 %.